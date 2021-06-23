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Водоснабжение Ялты: локальные поломки, адреса водовозок и только кипячение воды из кранов
Фото: pxhere.com

Водоснабжение Ялты: локальные поломки, адреса водовозок и только кипячение воды из кранов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:12 23.06.2021

Ситуация с водоснабжением Большой Ялты уже не такая острая. Но качество водопроводной воды вызывает опасения.

Еще раз сегодня во всех уголках Большой Ялты Роспотребнадзор, Водоканал, отобрали образцы воды для того, чтобы понять ее качество. Рекомендации Роспотребнадзора не изменились: воду перед употреблением кипятить.  На сайте Водоканала должна появиться информация с указанием улиц, где будут стоять водовозки для обеспечения питьевой водой жителей региона. Водоснабжение восстановлено по всей Большой Ялте, исключением являются локальные обращения, связанные непосредственно с порывами в сетях, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

ГУП РК «Водоканал ЮБК» сообщает,  что подвоз питьевой воды автоцистернами 23 июня  обеспечен по следующим адресам:

  1. «Спартак»,
  2. Грибоедова, 22,
  3. Южнобережное шоссе, 27,
  4. Кривошты, 10,
  5. Ломоносова, 45-47.

В случае необходимости дополнительно будут выделены автомобили для обеспечения подвоза питьевой воды в районы города по требованиям потребителей. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону:  +7 978 909 56 90.

Водоснабжение Ялты: локальные поломки, адреса водовозок и только кипячение воды из кранов

Водоснабжение Ялты: локальные поломки, адреса водовозок и только кипячение воды из кранов

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