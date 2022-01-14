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Воду из Массандровского источника хотят перебросить в водопроводные сети Ялты  

Воду из Массандровского источника хотят перебросить в водопроводные сети Ялты  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 14.01.2022

Вода из Массандровского источника рассматривается как дополнительный альтернативный источник для подачи в сети Ялты. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Посетил в Ялте Массандровский источник. Это один из крупнейших родников Крыма. На территории находится гидротехническое сооружение с бассейнами водосборниками, мостиками для перехода через поток и ряд других вспомогательных конструкций. С министрами жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Крыма рассматривали возможность переброски воды из Массандровского источника для подачи в водохранилище и систему центрального водоснабжения города Ялта, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Воду из Массандровского источника хотят перебросить в водопроводные сети Ялты  

По словам премьера, для водоснабжения Ялты можно использовать то максимальное количество воды, которая поступает по реке во время паводковых периодов.

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Воду из Массандровского источника хотят перебросить в водопроводные сети Ялты  

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