Воду из Массандровского источника хотят перебросить в водопроводные сети Ялты  

Вода из Массандровского источника рассматривается как дополнительный альтернативный источник для подачи в сети Ялты. Об этом сообщил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

Посетил в Ялте Массандровский источник. Это один из крупнейших родников Крыма. На территории находится гидротехническое сооружение с бассейнами водосборниками, мостиками для перехода через поток и ряд других вспомогательных конструкций. С министрами жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Крыма рассматривали возможность переброски воды из Массандровского источника для подачи в водохранилище и систему центрального водоснабжения города Ялта, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьера, для водоснабжения Ялты можно использовать то максимальное количество воды, которая поступает по реке во время паводковых периодов.

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