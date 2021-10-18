Волейбол. Ему все возрасты покорны... Новости Крымской региональной федерации волейбола

Чемпионат Республики Крым только стартовал в минувшие выходные в симферопольском зале Крымского федерального университета, а уже можно подвести некоторые позитивные итоги. Волейболисты в очередной раз оправдывают неформальное звание поклонников самой умной игры с мячом: участники ЧК 2021 сразу поняли, что отсиживаться дома или отлеживаться в больнице явно проигрышная жизненная стратегия и вакцинировались практически в полном составе. Президент Крымской региональной федерации волейбола Леонид Иванович Зинченко поблагодарил спортсменов за проявленное чувство социальной ответственности и выразил уверенность, что слаженные командные действия станут визитной карточкой всех соревнований, проводимых КРФВ.

Результаты состоявшихся игр:

В первом туре были сыграны игры Суперлиги, центральной из которых стала встреча бессменного чемпиона РК команды «Крымсода» (Красноперекопск), победившей 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) севастопольский Черноморец, а команда «Легион 2» (Симферополь) одержала победу 3:0(25:23, 25:21, 25622) над командой «Мстители» (Симферополь). В соревнованиях коллективов Высшей лиги команда Крымского Федерального университета была сильнее «ЧерноморНефтегаз» 3:1, «Продвижение» разгромила «Титан» уступил «Продвижению» 3:0, но переиграл «Ялту» 3:0, а «Патриот» не смог устоять перед «Крымская железная дорога» 0:3.

Второй день стал урожайным на пятисетовые поединки. Со счетом 3:2 завершились встречи команд КФУ-«Продвижение», «Легион 3» — «Муссон», «Техно-Биз»- «Легион 3», «Муссон» — «Техно-Биз».

В индивидуальном состязании на приз Президента КРФВ Зинченко Л.И. лучшим игроком тура был признан Краснов Антон («Крымсода»), на второй позиции Каландаров Эдем («Легион 2»), третье место у Фролова Андрея («КФУ»).

Второй тур пройдет 23-24 октября в стенах Аграрной академии, где в соревнование включатся команды женской Суперлиги.

Пока в Симферополе выясняли отношения взрослые, в зале Сакского технологического техникума завершилось Первенство Республики Крым среди девушек до 16 лет. В финале со счетом 3:0 команда Спортшколы города Саки (тренер Матвиенко В.И.) одолела сверстниц из евпаторийской СШ (тренер Бессонова Н.И.), а в матче за 3е место девушки из СШ№7 бахчисарайского района (тренер Бульба С.В.) сломили сопротивление спортсменок СШ7 Симферополя (тренер Плешко А.И.) 3:1. Всего в первенстве республики Крым принимали участие 9 команд из Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты, Красногвардейска, Бахчисарая, Феодосии.

Юношеский спорт — несомненный приоритет в деятельности нашей федерации, – отметил на открытии турнира Президент КРФВ Леонид Иванович Зинченко. — Мы не сомневаемся, что после запланированного объединения крымских команд в волейбольные клубы, у юных спортсменов появится больше возможностей продемонстрировать свое мастерство на соревнованиях, проводимых КРФВ в рамках Единого календарного плана Министерства спорта Республики Крым. Мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы детские Первенства Крыма проходили на высоком организационном уровне, а сборные по возрастам команды нашего региона достойно проявили себя на всероссийских соревнованиях. Также Президент КРФВ высоко оценил заслуги новых спонсоров КРФВ: мультибрэндового поставщика электротехники компанию ЭЛЕКТРОСЕТЬ и производителя надежнейшей электротехнической продукции компанию EKF — идеального партнера по соотношению сроки/цена/качество. Благодаря такому сотрудничеству, страсть и задор детского спорта продолжит радовать поклонников крымского волейбола, ведь уже 23-24 октября на площадку в г.Саки выйдут команды участниц Первенства Республики Крым среди девушек до 14 лет.