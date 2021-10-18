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Волейбол. Ему все возрасты покорны... Новости Крымской региональной федерации волейбола

Волейбол. Ему все возрасты покорны… Новости Крымской региональной федерации волейбола

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:05 18.10.2021

Чемпионат Республики Крым только стартовал в минувшие выходные в симферопольском зале Крымского федерального университета, а уже можно подвести некоторые позитивные итоги. Волейболисты в очередной раз оправдывают неформальное звание поклонников самой умной игры с мячом: участники ЧК 2021 сразу поняли, что отсиживаться дома или отлеживаться в больнице явно проигрышная жизненная стратегия и вакцинировались практически в полном составе. Президент Крымской региональной федерации волейбола Леонид Иванович Зинченко поблагодарил спортсменов за проявленное чувство социальной ответственности и выразил уверенность, что слаженные командные действия станут визитной карточкой всех соревнований, проводимых КРФВ.

Результаты состоявшихся игр:

  • В первом туре были сыграны игры Суперлиги, центральной из которых стала встреча бессменного чемпиона РК команды «Крымсода» (Красноперекопск), победившей 3:0 (26:24, 25:18, 25:22) севастопольский Черноморец, а команда «Легион 2» (Симферополь) одержала победу 3:0(25:23, 25:21, 25622) над командой «Мстители» (Симферополь). В соревнованиях коллективов Высшей лиги команда Крымского Федерального университета была сильнее «ЧерноморНефтегаз» 3:1, «Продвижение» разгромила «Титан» уступил «Продвижению» 3:0, но переиграл «Ялту» 3:0, а «Патриот» не смог устоять перед «Крымская железная дорога» 0:3.
  • Второй день стал урожайным на пятисетовые поединки. Со счетом 3:2 завершились встречи команд КФУ-«Продвижение», «Легион 3» — «Муссон», «Техно-Биз»- «Легион 3», «Муссон» — «Техно-Биз».
  • В индивидуальном состязании на приз Президента КРФВ Зинченко Л.И. лучшим игроком тура был признан Краснов Антон («Крымсода»), на второй позиции Каландаров Эдем («Легион 2»), третье место у Фролова Андрея («КФУ»).

Второй тур пройдет 23-24 октября в стенах Аграрной академии, где в соревнование включатся команды женской Суперлиги.

Пока в Симферополе выясняли отношения взрослые, в зале Сакского технологического техникума завершилось Первенство Республики Крым среди девушек до 16 лет. В финале со счетом 3:0 команда Спортшколы города Саки (тренер Матвиенко В.И.) одолела сверстниц из евпаторийской СШ (тренер Бессонова Н.И.), а в матче за 3е место девушки из СШ№7 бахчисарайского района (тренер Бульба С.В.) сломили сопротивление спортсменок СШ7 Симферополя (тренер Плешко А.И.) 3:1. Всего в первенстве республики Крым принимали участие 9 команд из Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты, Красногвардейска, Бахчисарая, Феодосии.

Юношеский спорт — несомненный приоритет в деятельности нашей федерации, – отметил на открытии турнира Президент КРФВ Леонид Иванович Зинченко. — Мы не сомневаемся, что после запланированного объединения крымских команд в волейбольные клубы, у юных спортсменов появится больше возможностей продемонстрировать свое мастерство на соревнованиях, проводимых КРФВ в рамках Единого календарного плана Министерства спорта Республики Крым. Мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы детские Первенства Крыма проходили на высоком организационном уровне, а сборные по возрастам команды нашего региона достойно проявили себя на всероссийских соревнованиях. 

Также Президент КРФВ высоко оценил заслуги новых спонсоров КРФВ: мультибрэндового поставщика электротехники компанию ЭЛЕКТРОСЕТЬ и производителя надежнейшей электротехнической продукции компанию EKF — идеального партнера по соотношению сроки/цена/качество. Благодаря такому сотрудничеству, страсть и задор детского спорта продолжит радовать поклонников крымского волейбола, ведь уже 23-24 октября на площадку в г.Саки выйдут команды участниц Первенства Республики Крым среди девушек до 14 лет.

Волейбол. Ему все возрасты покорны... Новости Крымской региональной федерации волейбола

Волейбол. Ему все возрасты покорны... Новости Крымской региональной федерации волейбола

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