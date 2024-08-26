Волновые отбойники на севастопольском Приморском бульваре немного нарастят и подсветят

Отметим, что все работы по ремонту набережной Приморского бульвара предусмотрены вне границ территории объектов культурного наследия, а предложенные решения не нарушают требования и режимы использования этих территорий. Так написано в самом акте. Перечислим эти охранные объекты: бывший Институт физических методов лечения им.Сеченова, сейчас это Дворец детства и юности; сам Приморский бульвар — комплексный памятник истории, архитектуры и садово-паркового искусства, здание ИнБЮМа и Памятный знак эскадре Черноморского флота. Но что же будут делать на набережной Приморского бульвара? Сначала демонтируют плитку и гранитные облицовочные плиты, бордюры, очистят подпорные стены от слоя цементно-песчаного раствора. Герб, размещенный на площадке у Знака эскадре, отправят на реставрацию. Демонтируют бетонные ступени, бетонную часть набережной и фонари. Сейчас эти работы активно ведутся за забором, — сообщает «Севастопольская газета».

Затем стену набережной отреставрируют оштукатуриванием с армированием, лестницы покроют новым водоотталкивающим шероховатым покрытием. Всю прогулочную зону застелют гранитной плиткой толщиной в 10 см. Прежняя была в два раза тоньше. В плитку вмонтируют внутрипольные светильники. Подпорные стены также оденут в гранит. Установят фонари, урны, скамейки, МАФы и гибкий светодиодный светильник вдоль подпорных стен у уреза воды.

Предусмотрены работы по наращиванию шести подпорных стен, соприкасающихся с водной поверхностью бухты вдоль границы бульвара. Их выполнят в единой стилистике и габаритах с существующими подпорными стенами. Данное решение необходимо для обеспечения безопасности набережной и не нарушает визуальное восприятие объектов культурного наследия, говорится в проектной документации.

Напомним, что подпорные стены на набережной Приморского бульвара с лестницами-спусками к воде — это не просто парапеты, а волноотбойники. Они выполнены по всем гидротехническим правилам и имеют профиль полуокружности со стороны моря.

«Севастопольская газета» отправила информационные запросы городскому руководству, пытаясь выяснить, проводилась ли экспертиза примененных в проекте капремонта решений для этих гидротехнических сооружений.

источник: «Севастопольская газета»