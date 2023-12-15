Волонтеры из Крыма завершили смену двухнедельной гуманитарной миссии в ДНР и Ростовской области

Сформировали более 4 тысяч гуманитарных наборов и помогли жителям Донецкой Народной Республики с восстановлением жилья после обстрелов. 11 волонтеров Молодёжного крыла Народного фронта вернулись в Крым из двухнедельной командировки.

Активисты работали на складе «Все для Победы!» в Ростове-на-Дону и выезжали в Мариуполь для адресной помощи местному населению.

Обращения поступили от двух семей. После «прилетов» их дома основательно разрушены, люди временно живут у знакомых.

В результате обстрелов ВСУ дом Марии получил серьезные разрушения. Её мама из-за долгого нахождения в подвале стала инвалидом. Сейчас она в больнице. Мария наняла ремонтную бригаду для восстановления дома, а команда Молодёжки Народного фронта помогла вывезти с придомовой территории строительный мусор.

У другой семьи – история не менее сложная. Михаил – ветеран Афганской войны. Чтобы построить свое жилье, он откладывал деньги всю жизнь. Снаряд ВСУ попал прямо в дом. Строение практически полностью разрушено. Волонтеры Молодёжного крыла Народного фронта взялись за самую тяжелую работу – расчистили территорию от завалов и осколков.

Если честно, я пребывал в таком состоянии, что даже не думал ни о каком ремонте, восстановлении жилья. Руки опускались. Не знал, за что браться. А тут пришли волонтеры и взяли все это на себя. Мы очень благодарны! Теперь я точно знаю, что делать дальше. Самый главный первый шаг мы с ребятами сделали. Постепенно буду восстанавливать дом и заниматься ремонтом, — говорит житель Мариуполя.

Работа на складе «Все для Победы!» заключалась в сборе гуманитарных наборов, формировании посылок для мирных жителей и участников СВО, разгрузке и загрузке, подготовке к отправке фур, прибывающих в Ростов-на-Дону и отправляющихся в новые регионы.

Волонтеры Молодёжного крыла Народного фронта сформировали более 4 тысяч гуманитарных наборов, загрузили 8 тонн краски, разгрузили 1,5 тонны прибывающей на склад гумпомощи, — отмечает координатор Молодёжного крыла Народного фронта в Республике Крым Александр Карданов.

Крым – уже 18-й регион, который Молодёжное крыло Народного фронта направляет с гуманитарной миссией в новые регионы и Ростовскую область. Команду уже сменила группа из Республики Башкортостан.

источник: пресс-служба Молодежного крыла Народного фронта