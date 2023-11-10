Волонтеры Ялты отвозят гуманитарную помощь на Запорожское и Херсонское направления

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, ялтинские волонтеры под руководством Елены Кирилловой совместно с московскими коллегами отправились с очередным гуманитарным грузом к нашим защитникам на Запорожском и Херсонском направлениях.

45 бригаде разведчиков передали высокоточные приборы по обнаружению дронов. Они за несколько километров «видят» вражеские беспилотники. В военный госпиталь в Мелитополе привезли медикаменты, средства личной гигиены, носки и нательное белье для раненых, связанное и пошитое руками ялтинских женщин. Доставили необходимый груз батальону «Крым» — дроны, приборы для наблюдения, медикаменты и сладости для бойцов, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Всё необходимое нашим бойцам собрали волонтеры штаба «Мы Вместе» при Городском подростково-молодёжном центре и жители Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта