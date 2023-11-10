Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Волонтеры Ялты отвозят гуманитарную помощь на Запорожское и Херсонское направления
актуально в республике
Волонтеры Ялты отвозят гуманитарную помощь на Запорожское и Херсонское направления

Волонтеры Ялты отвозят гуманитарную помощь на Запорожское и Херсонское направления

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:46 10.11.2023

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, ялтинские волонтеры под руководством Елены Кирилловой совместно с московскими коллегами отправились с очередным гуманитарным грузом к нашим защитникам на Запорожском и Херсонском направлениях.

45 бригаде разведчиков передали высокоточные приборы по обнаружению дронов. Они за несколько километров «видят» вражеские беспилотники. В военный госпиталь в Мелитополе привезли медикаменты, средства личной гигиены, носки и нательное белье для раненых, связанное и пошитое руками ялтинских женщин. Доставили необходимый груз батальону «Крым» — дроны, приборы для наблюдения, медикаменты и сладости для бойцов, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

Волонтеры Ялты отвозят гуманитарную помощь на Запорожское и Херсонское направления

Всё необходимое нашим бойцам собрали волонтеры штаба «Мы Вместе» при Городском подростково-молодёжном центре и жители Ялты.

Узнайте больше:  В октябре в Ялте демонтировали порядка 50 самовольных объектов

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.