Вопреки ограничениям: крымские спортсмены побеждают и завоевывают медали

Несмотря на существующие ограничения спортивных мероприятий в связи с ситуацией в Крыму, спортсмены не останавливают тренировочный процесс и показывают высокие результаты. Так, за первое полугодие уже завоевано 1670 медалей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала Министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Все ограничения носят временный характер. И абсолютно точно на индивидуальном тренировочном процессе не могут никак сказаться. Наоборот, это время перезагрузки, когда можно переоценить все свои ошибки, отдохнуть, и с новыми силами начать новый сезон. Безусловно, все те временные ограничения, которые существуют, они в интересах самих жителей полуострова, – отметила министр спорта Крыма.

По словам гостьи эфира, в первую очередь ограничения коснулись крымских детей. Их тренера получили возможность уйти в оплачиваемый отпуск.

Если говорить об ограничениях взрослых спортсменов – их подготовительный тренировочный процесс и соревновательная практика идут в тех же темпах, которые есть. Кроме того, несовершеннолетние спортсмены, те, кто являются участниками сборной Российской Федерации и участвуют в международных соревнованиях, точно так же продолжают это делать в индивидуальном порядке, – отметила глава ведомства.

Министр обратила внимание, что по сравнению с прошлым годом, когда наши спортсмены завоевали 2,5 тысячи медалей, за первую половину текущего года, несмотря на трудности, крымчане получили 1670 медалей.

Поэтому я бы не говорила, что у нас ограничения. Я бы говорила о том, что мы перешли на более индивидуальный подход. Для нас это не новое – такое уже было в период пандемии. И это не остановило крымчан абсолютно ни перед какими вызовами, а подготовительный, тренировочный процесс в индивидуальном плане продолжался, – подчеркнула собеседница.

Ольга Торубарова также отметила, что на полуострове продолжается развитие спортивной инфраструктуры – открываются спортплощадки, вводятся в эксплуатацию спортивные объекты.

Даже в этом году, несмотря ни на какие ограничения и вызовы, за счет федерального бюджета у нас будет установлено 8 площадок. Некоторые из них уже практически готовы. В Белогорском районе недавно были установлены две спортивные площадки по типу мини-стадиона, там есть и футбольное поле, и легкоатлетические дорожки, и зона воркаута, – рассказала спикер.

По информации гостьи студии, по решению главы Крыма будут построены 10 новых физкультурно-оздоровительных объектов на полуострове.

Это универсальные залы в разных уголках Республики Крым. В Бахчисарае такой объект на завершающей стадии – это будет физкультурно-оздоровительный комплекс, который все ждут, в том числе и профессиональные спортсмены. Я уверена, что в этом году данный объект будет завершен, а также все остальные сооружения и площадки, которые у нас есть, – подытожила глава ведомства.

источник: РИА Новости Крым

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