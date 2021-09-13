Вопрос-ответ: Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович о важном

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы читателей и радиослушателей «КП»Севастополь» .

Моя дочь иностранка, если я подарю ей участок земли, то, согласно новому закону, эту землю заберут у нее?

В данной ситуации землю не отберут, потому что вам уже никто не зарегистрирует переход права собственности иностранного гражданина на земельный участок. Уже прошел срок, до которого это было возможно. Вступил в закон нормативный акт, согласно которому у жителей иностранных государств не может быть в собственности земли, находящейся на приграничных территориях России. Закон действует с 21 марта.

Умер бывший муж, оставив большой долг. У нас с ним есть несовершеннолет­ний сын, мы подали за­явление на вступление в наследство (у него есть недвижимость). По­лучить наследство на данный момент не мо­жем, так как его долги перешли к сыну. С моей карты снимаются деньги в пользу долга, а также забирается пенсия по потере кормильца. Что делать в этой ситуации, чтобы хотя бы списыва­лась не такая большая сумма?

Во-первых, жен­щина никаким обра­зом не может быть его наследницей, так как она бывшая жена. Я так поняла, что она по­дала заявление от име­ни ребенка. Оформить квартиру она может в любой момент, никаких ограничений здесь нет абсолютно. Более того, приняв наследство, вы в обязательном порядке принимаете все долги и их платить вы обязаны. Поэтому, оформляете вы право на квартиру или не оформляете, си­туацию с погашением долга это не изменит.

Во-вторых, если же средства снимаются с социальной карты ре­бенка по потере кор­мильца, то в данной ситуации я предлагаю сначала обратиться в банк, чтобы получить ответ, на основании че­го снимаются деньги. И если ответ будет без­основательным, то женщина может обратиться в суд. Но все равно долг она обязана пога­сить. Если такой возможности нет, то, когда ребен­ку исполниться 18 лет, он уже сам должен его за­крыть. Повторюсь: принимая наслед­ство, вы принима­ете и долги.

А если не­движимость перешла в наследство с дол­гами, можно ли продать ее, чтобы рассчитаться с ни­ми, а остаток денег оставить себе?

Если в судебном порядке не наложен арест на имущество, то, конечно, вы можете ее продать и рассчитаться с долгами. И мы уже с вами говорили, что рас­считываться вы будете в объеме стоимости этого наследованного имущества. То есть, если стоимости этой квартиры не хватит на погашение долга, то, естественно, оставшу­юся часть вы не будете гасить за счет личных средств.

Можно ли рассчи­тывать на наслед­ство, если прошел срок, когда в него всту­пают?

Рассчитывать мы всегда на всё можем. Но если вами пропущен срок принятия наслед­ства и нет оснований считать вас фактически принявшим наследство, то продлить срок вы можете только в судеб­ном порядке. Каждая конкретная ситуация рассматривается судом отдельно. И если суд посчитает причину ува­жительной, то вам прод­лят срок на принятие наследства. В случае положительного реше­ния, вы приходите к нотариусу и оформляете свои права.

При жизни отец приватизировал квартиру (на себя, дочь и внука), но не заре­гистрировал ее, докумен­ты не отдавал. Как в дан­ном случае происходит наследование? Будет ли штраф или приватизация данной недвижимости аннулируется?

Если этот документ был выписан в долевую собственность между всеми участниками, тогда в этой ситуации родственники обраща­ются в МФЦ и подают на реги­страцию каждый своего права. А с долей умершего вы должны обра­титься в суд с ис­ком о признании права собствен­ности в порядке наследования.

Если же до­кумент был вы­писан со словом «совместная соб­ственность», то Севреестр уже не зарегистрирует его, потому что между детьми и родителями квартира не может принадлежать на праве совместной собственности. За при­знанием права собствен­ности, и в том числе в порядке наследования, опять-таки надо обра­щаться в суд.

Племянница явля­ется потенциаль­ной наследницей моей квартиры по за­вещанию. Она вышла замуж. Как в случае смерти племянницы (у нее проблемы со здоро­вьем), если она вступит к тому времени в на­следство, ограничить в наследовании квартиры ее супруга?

В этой ситуации, кроме как отменить за­вещание, чтобы племян­нице ничего не доста­лось, другого варианта просто нет. Потому что нельзя ограничить соб­ственника в распоряже­нии этим имуществом, то есть с момента, как племянница унаследует эту квартиру, она ста­новится собственницей имущества.

Никаким актом нельзя ограничить права соб­ственника: ни в поль­зовании, ни тем более в дальнейшем распоряже­нии этой квартирой. Ее супруг вместе с детьми и родителями будут на­следниками. Вы долж­ны выбрать сами: либо вы ей завещаете кварти­ру и в дальнейшем уже как по жизни пойдет, либо вы его отменяете и она будет унаследована вашими наследниками по закону.

А вообще пропи­сывают ли какие- то определенные условия, что кому-то можно, кому-то нельзя унаследовать имущество?

Устранить от насле­дования можно. Я могу написать, что завещаю свою квартиру Ивано­ву Ивану, а Сидорова Петра от наследования устраняю. Это право завещателя. Но огра­ничить в распоряжении наследников нельзя. Другими словами, на­пример, я завещаю вам, но вашим наследникам она не перейдет — так сделать не получится. Это противоречит нор­мам гражданского за­конодательства.

Собственник квар­тиры умер. Есть два наследника — его сын и дочь, оба пенсионеры. Квартира завещана дочери. На что в этом случае может пре­тендовать сын?

То, что дочка, в от­ношении которой со­ставлено завещание, является пенсионе­ром, никак ее «на­следственную массу» не увеличивает. Что касается сына, то в данном случае возмож­ны два варианта.

Независимо от со­держания завещания он имеет право на обя­зательную долю в на­следстве, которая в его ситуации составляет одну четвертую. Что та­кое обязательная доля? Это половина от того, чтобы причиталось по закону, если бы не было завещания.

Если же завещано не все имущество, а толь­ко эта квартира, а еще, например, имеется счет в банке, машина или земельный участок, то эта обязательная доля высчитывается по сто­имости от квартиры. И она сначала удов­летворяется за счет не завещанного имуще­ства. А если их сумма недостаточна, тогда он еще получит кусочек от этой квартиры. Но это все индивидуально. Нотариус сможет вам рассчитать то, на что вы имеете право. Но обязательно сын что-то получит.

У меня умерла же­на. Совместных детей у нас нет. У жены есть дочь, родной брат и мама. Во время брака мы купили кварти­ру. Что мне принадлежит, а что им? Дочь и мама проживают отдельно. За­регистрированы по этому адресу я и мой отец.

Как я поняла из во­проса, есть три наслед­ника первой линии. Вы, дочь и мама. Брат — это вторая линии. Он к на­следованию по закону не призывается, только ес­ли в его пользу кто-то не откажется из наследни­ков первой линии. Что вам положено? Квар­тира куплена во время брака, значит, по закону у вас есть супружеская доля. Однозначно вы за­бираете свою половину. А вторая, если нет заве­щания, делится между тремя наследниками, в ситуации, если вы все втроем принимаете на­следство, соответствен­но, вы унаследуете еще одну третью часть. Дочь и мать — по одной третьей доле от одной второй, то есть по одной шестой доли от квартиры.

Источник: Комсомольская Правда