Вопрос-ответ: Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович о важном

Президент Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович ответила на вопросы читателей и радиослушателей
Моя дочь иностранка, если я подарю ей участок земли, то, согласно новому закону, эту землю заберут у нее?
В данной ситуации землю не отберут, потому что вам уже никто не зарегистрирует переход права собственности иностранного гражданина на земельный участок. Уже прошел срок, до которого это было возможно. Вступил в закон нормативный акт, согласно которому у жителей иностранных государств не может быть в собственности земли, находящейся на приграничных территориях России. Закон действует с 21 марта.
Умер бывший муж, оставив большой долг. У нас с ним есть несовершеннолетний сын, мы подали заявление на вступление в наследство (у него есть недвижимость). Получить наследство на данный момент не можем, так как его долги перешли к сыну. С моей карты снимаются деньги в пользу долга, а также забирается пенсия по потере кормильца. Что делать в этой ситуации, чтобы хотя бы списывалась не такая большая сумма?
Во-первых, женщина никаким образом не может быть его наследницей, так как она бывшая жена. Я так поняла, что она подала заявление от имени ребенка. Оформить квартиру она может в любой момент, никаких ограничений здесь нет абсолютно. Более того, приняв наследство, вы в обязательном порядке принимаете все долги и их платить вы обязаны. Поэтому, оформляете вы право на квартиру или не оформляете, ситуацию с погашением долга это не изменит.
Во-вторых, если же средства снимаются с социальной карты ребенка по потере кормильца, то в данной ситуации я предлагаю сначала обратиться в банк, чтобы получить ответ, на основании чего снимаются деньги. И если ответ будет безосновательным, то женщина может обратиться в суд. Но все равно долг она обязана погасить. Если такой возможности нет, то, когда ребенку исполниться 18 лет, он уже сам должен его закрыть. Повторюсь: принимая наследство, вы принимаете и долги.
А если недвижимость перешла в наследство с долгами, можно ли продать ее, чтобы рассчитаться с ними, а остаток денег оставить себе?
Если в судебном порядке не наложен арест на имущество, то, конечно, вы можете ее продать и рассчитаться с долгами. И мы уже с вами говорили, что рассчитываться вы будете в объеме стоимости этого наследованного имущества. То есть, если стоимости этой квартиры не хватит на погашение долга, то, естественно, оставшуюся часть вы не будете гасить за счет личных средств.
Можно ли рассчитывать на наследство, если прошел срок, когда в него вступают?
Рассчитывать мы всегда на всё можем. Но если вами пропущен срок принятия наследства и нет оснований считать вас фактически принявшим наследство, то продлить срок вы можете только в судебном порядке. Каждая конкретная ситуация рассматривается судом отдельно. И если суд посчитает причину уважительной, то вам продлят срок на принятие наследства. В случае положительного решения, вы приходите к нотариусу и оформляете свои права.
При жизни отец приватизировал квартиру (на себя, дочь и внука), но не зарегистрировал ее, документы не отдавал. Как в данном случае происходит наследование? Будет ли штраф или приватизация данной недвижимости аннулируется?
Если этот документ был выписан в долевую собственность между всеми участниками, тогда в этой ситуации родственники обращаются в МФЦ и подают на регистрацию каждый своего права. А с долей умершего вы должны обратиться в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования.
Если же документ был выписан со словом «совместная собственность», то Севреестр уже не зарегистрирует его, потому что между детьми и родителями квартира не может принадлежать на праве совместной собственности. За признанием права собственности, и в том числе в порядке наследования, опять-таки надо обращаться в суд.
Племянница является потенциальной наследницей моей квартиры по завещанию. Она вышла замуж. Как в случае смерти племянницы (у нее проблемы со здоровьем), если она вступит к тому времени в наследство, ограничить в наследовании квартиры ее супруга?
В этой ситуации, кроме как отменить завещание, чтобы племяннице ничего не досталось, другого варианта просто нет. Потому что нельзя ограничить собственника в распоряжении этим имуществом, то есть с момента, как племянница унаследует эту квартиру, она становится собственницей имущества.
Никаким актом нельзя ограничить права собственника: ни в пользовании, ни тем более в дальнейшем распоряжении этой квартирой. Ее супруг вместе с детьми и родителями будут наследниками. Вы должны выбрать сами: либо вы ей завещаете квартиру и в дальнейшем уже как по жизни пойдет, либо вы его отменяете и она будет унаследована вашими наследниками по закону.
А вообще прописывают ли какие- то определенные условия, что кому-то можно, кому-то нельзя унаследовать имущество?
Устранить от наследования можно. Я могу написать, что завещаю свою квартиру Иванову Ивану, а Сидорова Петра от наследования устраняю. Это право завещателя. Но ограничить в распоряжении наследников нельзя. Другими словами, например, я завещаю вам, но вашим наследникам она не перейдет — так сделать не получится. Это противоречит нормам гражданского законодательства.
Собственник квартиры умер. Есть два наследника — его сын и дочь, оба пенсионеры. Квартира завещана дочери. На что в этом случае может претендовать сын?
То, что дочка, в отношении которой составлено завещание, является пенсионером, никак ее «наследственную массу» не увеличивает. Что касается сына, то в данном случае возможны два варианта.
Независимо от содержания завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве, которая в его ситуации составляет одну четвертую. Что такое обязательная доля? Это половина от того, чтобы причиталось по закону, если бы не было завещания.
Если же завещано не все имущество, а только эта квартира, а еще, например, имеется счет в банке, машина или земельный участок, то эта обязательная доля высчитывается по стоимости от квартиры. И она сначала удовлетворяется за счет не завещанного имущества. А если их сумма недостаточна, тогда он еще получит кусочек от этой квартиры. Но это все индивидуально. Нотариус сможет вам рассчитать то, на что вы имеете право. Но обязательно сын что-то получит.
У меня умерла жена. Совместных детей у нас нет. У жены есть дочь, родной брат и мама. Во время брака мы купили квартиру. Что мне принадлежит, а что им? Дочь и мама проживают отдельно. Зарегистрированы по этому адресу я и мой отец.
Как я поняла из вопроса, есть три наследника первой линии. Вы, дочь и мама. Брат — это вторая линии. Он к наследованию по закону не призывается, только если в его пользу кто-то не откажется из наследников первой линии. Что вам положено? Квартира куплена во время брака, значит, по закону у вас есть супружеская доля. Однозначно вы забираете свою половину. А вторая, если нет завещания, делится между тремя наследниками, в ситуации, если вы все втроем принимаете наследство, соответственно, вы унаследуете еще одну третью часть. Дочь и мать — по одной третьей доле от одной второй, то есть по одной шестой доли от квартиры.
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