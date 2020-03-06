Вопросы об изменениях в программе маткапитала в интервью с управляющим Отделением ПФР по г.Севастополю

В 2020 году программа маткапитала в России продолжает работу. При этом в её основные моменты внесены корректировки.

Об изменениях в государственной программе материнского (семейного) капитала — в интервью управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Севастополю Светланы Бугаенко.

1 марта 2020 года Президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный закон №35-ФЗ*, расширяющий программу материнского капитала. Каковы основные цели данного закона?

— Федеральный закон, о котором идет речь, вступает в силу 12 марта 2020 года, если его нормами не установлена иная дата. В целом, основная цель принятого федерального закона направлена на стимулирование в семье рождения первого, второго и последующих детей. Кроме того, упрощается процесс получения сертификата на материнский капитал и распоряжение средствами, а также сокращаются сроки административных процедур.

Что именно изменится в связи с принятием закона?

— Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. То есть все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, имеют право на материнский капитал.

Кроме того, значительно увеличивается размер материнского капитала при рождении (усыновлении) с 1 января 2020 года второго ребенка. Продлевается действие программы материнского капитала. Расширен перечень лиц, у которых возникает право на получение сертификата.

Граждане смогут подать заявление о распоряжении и необходимые документы напрямую через кредитные организации. Отменено предоставление владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения в общую собственность семьи. И в ближайшем будущем государственные сертификаты будут выдаваться в проактивном режиме, т.е. в беззаявительном порядке.

Давайте подробно остановимся на тех изменениях, которые наиболее волнуют жителей нашего города. Расскажите о новых размерах выплат…

— Семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родится или будет усыновлён первый ребёнок, размер выплаты составит 466 тысяч 617 рублей.

В семье, где с 1 января 2020 года родится или будет усыновлён второй ребенок, выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

В случае рождения (усыновления) начиная с 1 января 2020 года второго ребенка, при условии, что первый ребенок будет рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала будет увеличен на 150 тысяч и составит 616 тысяч 617 рублей.

Если в семье были рождены (усыновлены) дети до начала действия программы материнского капитала (то есть ДО 2007 года), но с 1 января 2020 года в этой семье родится или будет усыновлён третий или последующий ребенок, выплата также составит 616 тысяч 617 рублей. Отмечу, что данная норма вступила в силу с 1 января 2020 года.

Будет ли увеличен размер материнского капитала тем, кто уже получил сертификат на МСК в прошлых годах?

— Напомню, что в начале текущего года всем семьям, у которых право на получение материнского капитала возникло ДО 1 января 2020 года, размер остатков средств был проиндексирован 3%.

Индексация коснулась всех семей, у которых на конец 2019 года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном размере. Если средства на сертификате не использовались, то размер с 453 тысяч 26 рублей увеличился до 466 тысяч 617 рублей.

Программа материнского капитала продлена, что это означает?

— Согласно федеральному закону программа материнского (семейного) капитала продлена по 31 декабря 2026 года. Это означает, что сертификат на материнский капитал будет выдаваться семьям с первенцем, рожденным (усыновленным) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года.

Также сертификат на материнский капитал будет выдаваться семьям, в которых начиная с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года включительно родиться (будет усыновлен) второй ребенок или последующие дети, если права на получение сертификата у семьи ранее не возникало.

Вы сказали, что программа расширит перечень лиц, у которых появится право на получение материнского капитала. Кому еще будут выдавать сертификаты?

— Выплаты смогут получать также мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребёнка начиная с 1 января 2020 года.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно будет сразу подавать через банки?

— С 12 марта 2020 года (с момента вступления нормы в силу) распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств станет более удобно.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит.

То есть вместо двух обращений – в банк и в Пенсионный фонд, семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.

Нотариальное обязательство об оформлении жилого помещения в общую собственность семьи отменяется?

— Нормы федерального закона №256-ФЗ, ДО внесения изменений, предусматривали необходимость предоставления владельцем сертификата нотариального обязательства об оформлении жилого помещения, приобретенного (построенного или реконструированного) с использованием средств МСК в общую собственность семьи.

С 12 марта 2020 года эта норма отменена — владелец сертификата не обязан представлять нотариальное обязательство.

При этом жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского капитала в любом случае должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей.

В ближайшем будущем государственные сертификаты будут выдаваться в проактивном режиме. Что это значит?

— Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его оформление, с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов МСК.

Это означает, что после рождения ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом.

Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут автоматически поступать в ПФР из реестра ЗАГСа.

В настоящее время мы тестируем оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяем необходимую информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе ПФР и будут направляться в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Обращаю внимание, что ля семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении может представить только сами приемные родители.

Сроки выдачи сертификата будут сокращаться?

— Начиная с 1 января 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами станет возможным в более короткие сроки. С 15 до 5 рабочих дней сократиться срок принятия решения о выдаче сертификата. И с 30 до 10 рабочих дней сократится срок рассмотрения заявления о распоряжении средств материнского капитала. Но в отдельных случаях эти сроки могут продлеваться, соответственно, до 15 и 20 рабочих дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года действующие нормативные сроки по материнскому капиталу сохраняются. Напомню, для оформления сертификата — 15 рабочих дней, для рассмотрения заявления о распоряжении средствами – один месяц.

На практике же территориальные органы Пенсионного фонда оказывает госуслуги в более сжатые сроки при условии оперативного поступления ответов на межведомственные запросы.

Сколько сертификатов на материнский капитал уже выдано?

— В Севастополе программа материнского (семейного) капитала реализуется с 2015 года. За это время выдано около 22 тысяч сертификатов на материнский капитал, за два месяца текущего года — 230 сертификатов.

На что чаще всего используют средства материнского капитала в Севастополе?

— Начиная с 2015 года более 4,5 тысяч семей направили средства МСК на улучшение жилищных условий — это самое популярное направление. Также 1760 семей направили средства на образование своих детей. На ежемесячную выплату в связи с рождением второго ребенка с 1 января 2018 года используют средства МСК 983 севастопольских семьи с невысоким доходом.

Куда обращаться за консультациями по вопросам МСК?

— Органы ПФР работают по принципу экстерриториальности, поэтому обращаться можно в любую клиентскую службу ПФР.

*Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»