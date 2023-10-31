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Воровала… газ. В Феодосии суд вынес приговор местной жительнице за хищение чужого имущества
фото: pikist.com

Воровала… газ. В Феодосии суд вынес приговор местной жительнице за хищение чужого имущества

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:17 31.10.2023

Феодосийский городской суд Республики Крым вынес приговор 69-летней местной жительнице совершившей кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, из газопровода.

Установлено, что подсудимая, являясь владельцем домовладения, в период с  01.10.2022 г. по 31.03.2023 г., имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества — природного газа, принадлежащего ГУП РК «Крымгазсети», не имея договора  на поставку природного  газа  с  поставщиком  газа для всех  категорий потребителей на территории города Феодосии филиалом ГУП РК «Крымгазсети», в нарушение  требований Постановления Правительства Российской Федерации  от 05.02.1998 № 162 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации», используя несанкционированное  подключение — дополнительную врезку металлической газовой трубы в газовую трубу центрального газопровода, подключила и использовала в домовладении газоиспользующее  оборудование: напольный котел, 4-х конфорочную газовую плиту с духовкой, а также водонагреватель проточный газовый, — отмечают в пресс-службе суда. 

Незаконными действиями подсудимой причинен материальный ущерб ГУП  РК «Крымгазсети»  на сумму 146 880 руб. 22 коп. Подсудимая вину в содеянном признала полностью.

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При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимой, смягчающие наказания обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

С учетом обстоятельств дела суд назначил женщине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

источник: пресс-служба Феодосийского городского суда РК

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