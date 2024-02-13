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Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:43 13.02.2024

В Симферополе сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» начали высадку виол в кашпо.

Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

Сегодня сотрудники муниципального бюджетного учреждения проводят высадку виол в кашпо, чтобы растение прошло акклиматизацию и укоренилось. Уже через несколько недель мы переместим саженцы в город и к марту они будут украшать столицу Крыма, — рассказала заместитель директора учреждения Мария Бороненкова.

Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

А еще в крымской столице продолжается масштабная высадка роз. Уже совсем скоро клумбы Симферополя украсят порядка 8 000 кустов цветов.

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Кроме того, к апрелю в городе озеленят общественные территории и мемориальные объекты.

Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

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