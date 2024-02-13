Восемь тысяч роз на клумбах и виолы в кашпо. В Симферополе грядет весенняя высадка цветов

В Симферополе сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхоз» начали высадку виол в кашпо.

Сегодня сотрудники муниципального бюджетного учреждения проводят высадку виол в кашпо, чтобы растение прошло акклиматизацию и укоренилось. Уже через несколько недель мы переместим саженцы в город и к марту они будут украшать столицу Крыма, — рассказала заместитель директора учреждения Мария Бороненкова.





А еще в крымской столице продолжается масштабная высадка роз. Уже совсем скоро клумбы Симферополя украсят порядка 8 000 кустов цветов.

Кроме того, к апрелю в городе озеленят общественные территории и мемориальные объекты.