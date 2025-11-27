Восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному. И платить они тоже будут всю жизнь

Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых после оглашения приговора.

Будем обжаловать. Нам фактически не дали возможности доказать невиновность , — сказал адвокат.

Также суд взыскал с восьмерых фигурантов дела 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

О деле

В ходе первого заседания 12 февраля 2025 года судья сообщил, что поступившие в суд документы имеют гриф «для служебного пользования», дело слушалось в закрытом режиме. Ранее адвокат Гасан Раджабов сообщил журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину.

В суде установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из порта Одессы через Болгарию в Грузию, а затем и Республику Армения и на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

О подсудимых

На скамье подсудимых Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. В их отношении было возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

источник: ТАСС

Просмотры: 17