Восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному. И платить они тоже будут всю жизнь

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил судья, уточнив, что первые годы они проведут в тюрьме.
О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.
Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых после оглашения приговора.
Будем обжаловать. Нам фактически не дали возможности доказать невиновность, — сказал адвокат.
Также суд взыскал с восьмерых фигурантов дела 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.
О деле
В ходе первого заседания 12 февраля 2025 года судья сообщил, что поступившие в суд документы имеют гриф «для служебного пользования», дело слушалось в закрытом режиме. Ранее адвокат Гасан Раджабов сообщил журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину.
В суде установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из порта Одессы через Болгарию в Грузию, а затем и Республику Армения и на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.
8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.
О подсудимых
На скамье подсудимых Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. В их отношении было возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЧП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЧП в Крыму