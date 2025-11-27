Прямо сейчас:
Восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту приговорили к пожизненному. И платить они тоже будут всю жизнь
фото: скрин видео © Ирина Гурьева/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:28 27.11.2025

Южный окружной военный суд приговорил восьмерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году к пожизненному лишению свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Суд постановил признать подсудимых виновными и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — огласил судья, уточнив, что первые годы они проведут в тюрьме.

О таком же сроке наказания просил в прениях сторон прокурор.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор. Об этом сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых после оглашения приговора.

Будем обжаловать. Нам фактически не дали возможности доказать невиновность, — сказал адвокат.

Также суд взыскал с восьмерых фигурантов дела 7 млрд рублей в пользу пострадавших из-за теракта компаний и физлиц, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.

О деле

В ходе первого заседания 12 февраля 2025 года судья сообщил, что поступившие в суд документы имеют гриф «для служебного пользования», дело слушалось в закрытом режиме. Ранее адвокат Гасан Раджабов сообщил журналистам, что все восемь подсудимых не признают вину.

В суде установлено, что первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для теракта на Крымском мосту в 2022 году создали организованную преступную группу, в состав которой вошли обвиняемые и другие лица. Малюк вместе с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывчатки, замаскированной под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из порта Одессы через Болгарию в Грузию, а затем и Республику Армения и на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который об их планах не знал.

8 октября 2022 года при проезде грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле, проезжавшем рядом с грузовиком.

О подсудимых

На скамье подсудимых Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. В их отношении было возбуждено дело по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Кроме того, Соломко и Терчаняну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывных устройств).

источник: ТАСС

