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Воспитанница КСП УОР Алина Сакир – серебряный призер юниорского первенства России по горному бегу"Вверх-вниз"сегодня, 10:20Легкая атлетикаАвторКрымский спорт
фото: ВКонтакте, Крымская Республиканская федерация легкой атлетики

Воспитанница КСП УОР Алина Сакир взяла серебро юниорского первенства России по горному бегу

Опубликовал: news-parser в Спорт 14:37 09.06.2026

В Ярославле состоялись чемпионат и первенство России по горному бегу «вверх-вниз». Как сообщает пресс-служба Крымской Республиканской федерации легкой атлетики, в соревнованиях юниорок до 20 лет на дистанции 4 км серебряным призером стала воспитанница КСП УОР (Краснолесье, Симферопольский район), кандидат в мастера спорта России Алина Сакир (тренер – Илона Захарова). Результат нашей землячки –18.03 мин.

Выступлением довольны. Серебряная медаль на первенстве России – достойная награда за наш труд. Соперницы были очень сильные. Алина отработала дистанцию по полной. Ошибка была в том, что резко переключилась и стала догонять лидера. Выводы сделаны. Сегодня радуемся второму месту, но вернемся еще за победой! – прокомментировала выступление свой подопечной Илона Захарова.

источник: Крымский спорт

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