Воспользоваться «гаражной амнистией» в Крыму можно только с учетом региональных особенностей

Воспользоваться «гаражной амнистией» в Крыму можно только с учетом региональных особенностей. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Напомним, что 1 сентября 2021 года вступили в силу законодательные нововведения , регламентирующие упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними – «гаражная амнистия».

В Республике Крым на региональном уровне были законодательно утверждены конкретные требования к гаражу, которым он должен соответствовать, чтобы оформить права на него и земельный участок под ним в порядке, установленном Законом о «гаражной амнистии».

Так, был принят Закон Республики Крым № 211-ЗРК/2021 «О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» и статья 22.3 Закона Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Региональные «особенности» касаются исключительно гаражей, являющихся объектами капитального строительства, и определяют критерии, которым должен соответствовать гараж с целью оформления прав на него и земельный участок под ним в порядке, установленном Законом о «гаражной амнистии». Таким образом, гараж должен являться зданием общей площадью не более 60 м2 с количеством этажей не более двух, предназначенным для стоянки (хранения) автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, а также быть возведенным до 21 марта 2014 года, — разъяснила Лариса Кулинич.

Министр также добавила, что при этом процедура оформления прав на гаражи, являющиеся объектами капитального строительства, и земельные участки под ними осуществляется в порядке, установленном Законом о «гаражной амнистии», но с учетом региональных «особенностей.

С подробными разъяснениями федерального закона можно ознакомиться на сайте Росреестра по ссылке .

По информации пресс-службы министерства имущественных и земельных отношений РК.