Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приступил к публикации и подготовке онлайн экскурсий. Вниманию представлен первый видеоролик, посвященный Историко-археологическому музею.

Короткие видеозаписи будут опубликованы на страницах музея-заповедника в социальных сетях Facebook , Instagram и ВКонтакте , которые познакомят с историей одного из старейших музеев России. В состав заповедника в Керчи входят следующие объекты: Историко-археологический музей, Гончарная мастерская, Картинная галерея, Золотая кладовая, Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Музей истории Эльтигенского десанта, Царский курган и Мелек-Чесменский курган – памятники погребальной архитектуры IV в. до н.э., Крепость Керчь – памятник фортификационного строительства XIX в., Лапидарий – Музей каменных древностей, а также античные городища: Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий, склеп Деметры и склеп 1891 года с уникальной росписью, не имеющей аналогов, античная загородная усадьба, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.