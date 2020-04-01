Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

crimeapress_news

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 15:12 01.04.2020

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приступил к публикации и подготовке онлайн экскурсий. Вниманию представлен первый видеоролик, посвященный Историко-археологическому музею.

Короткие видеозаписи будут опубликованы на страницах музея-заповедника в социальных сетях Facebook, Instagram и ВКонтакте, которые познакомят с историей одного из старейших музеев России. В состав заповедника в Керчи входят следующие объекты: Историко-археологический музей, Гончарная мастерская, Картинная галерея, Золотая кладовая, Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен, Музей истории Эльтигенского десанта, Царский курган и Мелек-Чесменский курган – памятники погребальной архитектуры IV в. до н.э., Крепость Керчь – памятник фортификационного строительства XIX в., Лапидарий – Музей каменных древностей, а также античные городища: Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий, склеп Деметры и склеп 1891 года с уникальной росписью, не имеющей аналогов, античная загородная усадьба, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

 

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник приглашает на онлайн-экскурсии

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.