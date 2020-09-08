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Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник - в призёрах конкурса "Диво России"

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник — в призёрах конкурса «Диво России»

Опубликовал: КрымPRESS в Крым и Россия 20:31 08.09.2020

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник занял призовые места на Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций и видеороликов «Диво России».

Итоговая конференция проекта, на которой были подведены итоги окружных этапов конкурса, состоялась в онлайн-формате. Видеоэкскурсия «Пантикапей — столица Боспорского царства» заняла III место в окружном конкурсе Южного федерального округа в номинации «Туристские маршруты и экскурсии». Также видеоролик «Керчь — самый древний город России» вышел в федеральный финал в номинации «Лучший городской бренд», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

 

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник - в призёрах конкурса "Диво России"

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