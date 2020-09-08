Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник — в призёрах конкурса «Диво России»

Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник занял призовые места на Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций и видеороликов «Диво России».

Итоговая конференция проекта, на которой были подведены итоги окружных этапов конкурса, состоялась в онлайн-формате. Видеоэкскурсия «Пантикапей — столица Боспорского царства» заняла III место в окружном конкурсе Южного федерального округа в номинации «Туристские маршруты и экскурсии». Также видеоролик «Керчь — самый древний город России» вышел в федеральный финал в номинации «Лучший городской бренд», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

