Вот это страсти: в Армянске ревнивая женщина похитила соперницу. Хорошо, что не убила

Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор ранее не судимой жительнице Армянска за похищение человека и причинение легкого вреда здоровью.

При рассмотрении уголовного дела суд установил, что 34-летняя жительница города Армянска, на фоне ревности к своему супругу, решила применить к сопернице физическое насилие. Для воплощения в жизнь задуманного молодая женщина подкараулила соперницу возле подъезда и начала наносить ей удары кулаком в область головы, от которых та упала и начала звать на помощь. Крики потерпевшей не входили в планы ревнивой женщины и она стала опасаться, что ей могут помешать завершить задуманное. Тут же возник умысел похитить соперницу с целью продолжения применения физического насилия в безлюдном месте, — озвучили детали истории в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым.

В дальнейшем, во исполнение указанного умысла, ревнивица привлекла к совершению преступления двух других лиц, один из которых управлял автомобилем. Протащив соперницу за волосы до подъехавшего автомобиля и погрузив её с помощью двух иных лиц в багажник автомобиля, последняя была вывезена в безлюдное место, где после нанесения ей ревнивой женой многочисленных ударов в область лица и тела, была брошена. Завершив задуманное, трое лиц оставили потерпевшую в безлюдном месте и скрылись на автомобиле.

Всестороннее изучив материалы дела, принимая во внимание заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, признание вины и раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, суд признал местную жительницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.126 УК РФ и ч.1 ст.115 УК РФ, и назначил ей условное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.