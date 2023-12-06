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Вот оно как: что хотят изменить крымчане в своей жизни с нового года
иллюстрация: pikist.com

Вот оно как: что хотят изменить крымчане в своей жизни с нового года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:21 06.12.2023

Времени на то, чтобы учиться и общаться с семьей, отдыхать и заниматься спортом, горожанам не хватает больше, чем год назад, и в 2024 они планируют это исправить. В опросе сервиса SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Крыма.

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий крымчанин (32%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 28 и 25% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 21% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 20% горожан. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 19% респондентов, еще 19% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 17%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 15 и 14% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 11% опрошенных. 10% задумываются о смене круга друзей. 5% респондентов устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

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Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (46%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).

Время проведения: 20 ноября — 5 декабря 2023 года

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