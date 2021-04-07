Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука

crimeapress_news

реклама в крыму
Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука
фото: pasja1000 (pixabay.com)

Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:49 07.04.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, без чего путешественники не готовы отправиться в поездку. Респондентам было предоставлено 11 самых разных вариантов ответов, за исключением таких первоочередных вещей, как билеты, документы, телефон и деньги. В опросе, проведённом на сайте Туту.ру, приняли участие более 1 350 человек.

Оказалось, что почти треть опрошенных (29%) не готовы отправиться в путь без аптечки, в которой собраны все необходимые лекарства. Без фотоаппарата не хотят путешествовать 18%, а без ноутбука не мыслят свою поездку 15% респондентов. Четвертый по популярности вариант ответа, за который проголосовало 13% человек, это книга или журнал. Замыкает пятерку самых популярных ответов вариант «подборка музыки или сериалов», за который проголосовало 7% опрошенных, — отмечают эксперты сервиса.

По 3% голосов получили такие необходимые в путешествии предметы как путеводитель, фен, маска и беруши для сна. Наименее приоритетными в поездке, согласно этому опросу, являются кипятильник и своя собственная подушка: за эти варианты проголосовало совокупно не более 4% респондентов.

Результаты опроса «Без чего вы не готовы отправиться в путешествие? (кроме билетов, документов, телефона и денег)»

  • 13% — книга или журнал
  • 15% — ноутбук
  • 18% — фотоаппарат
  • 3% — путеводитель
  • 29% — лекарства на всякий случай
  • 5% — любимая косметика
  • 7% — подборка музыки или сериалов
  • 2% — кипятильник
  • 3% — фен
  • 2% — своя подушка
  • 3% — маска и беруши для сна

Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.