Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука

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Оказалось, что почти треть опрошенных (29%) не готовы отправиться в путь без аптечки, в которой собраны все необходимые лекарства. Без фотоаппарата не хотят путешествовать 18%, а без ноутбука не мыслят свою поездку 15% респондентов. Четвертый по популярности вариант ответа, за который проголосовало 13% человек, это книга или журнал. Замыкает пятерку самых популярных ответов вариант «подборка музыки или сериалов», за который проголосовало 7% опрошенных, — отмечают эксперты сервиса.
По 3% голосов получили такие необходимые в путешествии предметы как путеводитель, фен, маска и беруши для сна. Наименее приоритетными в поездке, согласно этому опросу, являются кипятильник и своя собственная подушка: за эти варианты проголосовало совокупно не более 4% респондентов.
Результаты опроса «Без чего вы не готовы отправиться в путешествие? (кроме билетов, документов, телефона и денег)»
- 13% — книга или журнал
- 15% — ноутбук
- 18% — фотоаппарат
- 3% — путеводитель
- 29% — лекарства на всякий случай
- 5% — любимая косметика
- 7% — подборка музыки или сериалов
- 2% — кипятильник
- 3% — фен
- 2% — своя подушка
- 3% — маска и беруши для сна
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