Вот оно как: россияне не мыслят поездок без лекарств, фотоаппарата и ноутбука

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, без чего путешественники не готовы отправиться в поездку. Респондентам было предоставлено 11 самых разных вариантов ответов, за исключением таких первоочередных вещей, как билеты, документы, телефон и деньги. В опросе, проведённом на сайте Туту.ру, приняли участие более 1 350 человек.

Оказалось, что почти треть опрошенных (29%) не готовы отправиться в путь без аптечки, в которой собраны все необходимые лекарства. Без фотоаппарата не хотят путешествовать 18%, а без ноутбука не мыслят свою поездку 15% респондентов. Четвертый по популярности вариант ответа, за который проголосовало 13% человек, это книга или журнал. Замыкает пятерку самых популярных ответов вариант «подборка музыки или сериалов», за который проголосовало 7% опрошенных, — отмечают эксперты сервиса.

По 3% голосов получили такие необходимые в путешествии предметы как путеводитель, фен, маска и беруши для сна. Наименее приоритетными в поездке, согласно этому опросу, являются кипятильник и своя собственная подушка: за эти варианты проголосовало совокупно не более 4% респондентов.

Результаты опроса «Без чего вы не готовы отправиться в путешествие? (кроме билетов, документов, телефона и денег)»

13% — книга или журнал

15% — ноутбук

18% — фотоаппарат

3% — путеводитель

29% — лекарства на всякий случай

5% — любимая косметика

7% — подборка музыки или сериалов

2% — кипятильник

3% — фен

2% — своя подушка

3% — маска и беруши для сна