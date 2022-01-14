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Войска Южного военного округа готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19
Фоо: пресс-служба ЮВО

Войска Южного военного округа готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:02 14.01.2022

Войска Южного военного округа (ЮВО) готовы к прогнозируемому ухудшению ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО, генерал армии Александр Дворников. По его словам, в округе продолжается прививочная кампания против коронавируса.

В ходе 20 поставок нами получено 434 425 доз вакцины. Это позволило привить двумя компонентами 100% военнослужащих. Также в ходе ревакцинации получили первый компонент 100% от потребности и 77% вакцинированы вторым компонентом, – сообщил Дворников.

В войсках округа ревакцинировано от новой коронавирусной инфекции более 135 тыс. военнослужащих. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

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На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. – военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. – гражданский персонал. Кроме того, прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях и преподавательскому составу, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации.

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