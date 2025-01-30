Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470, ноябрь 2024 – 60 805 и т.д), — сказано в сообщении.
При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине так называемой «уличной мобилизации», уже около полугода не превышает 30 тысяч человек в месяц.
Мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ. добавили в военном ведомстве.
За минувшую неделю Киев потерял 12 815 боевиков, еще 17 украинских военных сдались в плен.
Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.
На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.
28 января президент России Владимир Путин сообщил, что в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, конфликт закончится через месяц-два.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия