Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.

На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.