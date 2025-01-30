Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Воюют за смерть: потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек
Новости Республики
Воюют за смерть: потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек
фото: © AP Photo Oleg Petrasiuk

Воюют за смерть: потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 30.01.2025

Украинская армия в течение полугода ежемесячно теряет около 50 тысяч солдат в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51 960 человек, декабрь 2024 – 48 470, ноябрь 2024 – 60 805 и т.д), — сказано в сообщении.

При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине так называемой «уличной мобилизации», уже около полугода не превышает 30 тысяч человек в месяц.

Мобилизованных украинцев без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ. добавили в военном ведомстве.

Узнайте больше:  86% крымчан выступают за бесплатное профобразование старшеклассников

За минувшую неделю Киев потерял 12 815 боевиков, еще 17 украинских военных сдались в плен.

Активными действиями российских подразделений за неделю освобождены освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области, Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Времевка, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщалось ранее.

На этой неделе под российский контроль перешли Новоелизаветовка, Двуречная, Николаево-Дарьино, Великая Новоселка и Зеленое.

28 января президент России Владимир Путин сообщил, что в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада, конфликт закончится через месяц-два.

источник: РИА Новости Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x