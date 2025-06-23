Вожатые Крыма в День памяти и скорби в «Орлёнке» почтили память погибших минутой молчания

Вожатые Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) в рамках фестиваля вожатых федеральных детских центров «Вожатский отряд «Россия» приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню памяти и скорби в «Орлёнке».

2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, поэтому особое внимание в рамках Фестиваля уделяется военно-патриотическим мероприятиям. Так вожатые совершили восхождение на гору Индюк, где состоялись соревнования по турподготовке «Наследники Победы», а также поднялись на гору Круглая, где установлены памятники казакам, воинам 8 и 9 гвардейских стрелковых бригад, 165 стрелковой бригады, погибшим в сражениях, которые развернулись на здешних высотах во время Великой Отечественной войны.

22 июня на Фонтанной площади Центра собрались педагоги и сотрудники, а также представители Всероссийских детских центров «Алые паруса» и «Смена» со свечами в руках, чтобы принять участие в международной акции «Огненные картины войны». Из тысячи свечей выложили огненное изображение монумента «Родина-мать зовёт!» и выложили слово «Помним». Акция проводится по инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и партии «Единая Россия».

Для меня большая гордость принять участие в патриотической акции и тем самым почтить память героев той войны. Такие инициативы, как никогда, важны для нашей страны, ведь без прошлого не будет и будущего. Мы обязаны помнить о тех, кто защищал нашу свободу и независимость, жертвуя своими жизнями ради нас. Особенно важно рассказывать об истории детям в лагерях и центрах. Это помогает молодому поколению глубже понять цену мира и единства, формирует чувство патриотизма и уважения к своей стране, – поделилась Валерия Мирошниченко, представитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов, вожатая ВДЦ «Алые паруса».

Фестиваль вожатых является частью программы развития системы детского отдыха и оздоровления и проходит в рамках межведомственного комплекса мер по обеспечению повышения статуса вожатого на 2024-2026 годы, утверждённого заместителем председателя правительства РФ Т.А. Голиковой в апреле 2024 года. Проект направлен на повышение профессионального уровня вожатых, обмен опытом и выявление лучших практик в работе с детьми. Вожатский отряд «Россия» был создан в прошлом году в рамках событий Международной выставки-форума на ВДНХ по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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