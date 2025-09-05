Возрождение томского футбола: как инвестиции КДВ Групп в 67 миллионов рублей изменили спортивный ландшафт Сибири

В эти выходные Томск станет эпицентром футбольной жизни Сибири. 7 сентября на обновленном, благодаря инвестициям КДВ Групп, стадионе «Темп» свой первый домашний матч в рамках Второй лиги дивизиона «Б» сыграет новичок российского футбола — одноименный клуб крупнейшего пищевого холдинга страны, ФК «КДВ». Противниками томской команды станут футболисты «Акрон-2» из Тольятти.

Этот матч — не просто спортивное событие, а кульминация масштабного проекта, который всего за полгода изменил отношение к спорту в регионе.

От кондитерской фабрики до футбольного поля

В начале 2025 года КДВ Групп, известная миллионам россиян по брендам «Яшкино», «Золотая семечка» и «Быстров», сделала смелый шаг, выйдя за рамки пищевой промышленности. Холдинг основал с нуля профессиональный футбольный клуб и взял на себя полное финансирование команды. Была собрана конкурентная команда для выступления во Второй лиге, закуплена современная экипировка и весь необходимый инвентарь. Но на этом амбиции компании не закончились.

Не просто ремонт, а технологическая революция

Параллельно со сбором команды КДВ Групп взялся за капитальную реконструкцию своей будущей домашней арены — городского стадиона «Темп». Инвестиции составили 67 миллионов рублей. За рекордные сроки непримечательная муниципальная площадка превратилась в современный спортивный комплекс площадью 8,86 тыс. кв. метров.

Работы затронули все ключевые аспекты:

Всепогодное поле: Ключевым улучшением стала укладка технологичного итальянского газона с системой подогрева. Это решение кардинально меняет возможности клуба в суровых сибирских условиях, позволяя тренироваться и играть с ранней весны до поздней осени.

Комфорт и безопасность: Трибуны были оборудованы новыми пластиковыми сиденьями, а по периметру стадиона смонтирована современная система видеонаблюдения.

Телевизионный стандарт: Было полностью обновлено освещение. Мачты с новыми светильниками теперь позволяют проводить матчи в вечернее время и вести телетрансляции, соответствующие всем регламентам. Яркую картинку дополняет новый LED-экран.

Инвестиции в будущее

Понимая, что фундамент спорта закладывается в детстве, КДВ Групп сразу же запустила социально значимый проект — «Академию ФК КДВ». Здесь дети 2008-2012 годов рождения совершенно бесплатно, обеспечиваясь при этом полной игровой экипировкой, обучаются футбольному мастерству у профессиональных тренеров. Для многих воспитанников, например, из местной спортшколы №17, это решило давнюю проблему — у них появился реальный и перспективный путь развития после юношеской лиги.

Город ликует

В администрации Томска высоко оценили вклад инвестора, направив в адрес компании официальную благодарность «за особый вклад в развитие городской инфраструктуры и спортивного потенциала». Но главная оценка — это реакция горожан. После долгих лет затишья у томских болельщиков вновь появился повод для искреннего оптимизма.

Первый матч на обновленном «Темпе» станет праздником не только для игроков, но и для всего города. Перед командой уже поставлена амбициозная цель — за 2,5 года выйти в Первую лигу. И благодаря надежной поддержке крупного холдинга у томского футбола наконец-то появится светлое будущее.

