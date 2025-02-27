Возврат иностранного капитала в Крым: власти обещают сохранить поддержку импортозамещения

Эксперт напомнила, что в прошлом году Госсовет впервые инициировал введение оборотных штрафов для иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году.

Мы аргументировали это тем, что компании, которые ушли с рынка, не выполнили свои обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных товаров. А по закону Российской Федерации это гарантийное обслуживание должно быть до 10 лет. Это касалось и машин, и бытовой техники – широкого спектра товаров. Компании, которые покинули рынок, подвергли покупателей дополнительным расходам, – сказала Виноградова.

При этом крымскому бизнесу требовалось время и немало усилий в довольно непростых условиях, чтобы заполнить нишу, в частности, на российском рынке комплектующих у обслуживающих компаний, добавила она. «То есть фактически мы находились под ударом», заметила Виноградова.

Но Крым выдержал его достойно, подчеркнул она. Так, например, промышленное производство за 2024 год увеличилось на 3,5%, а производство пищевых продуктов – на 7,4%, объемы производства химической продукции и электрического оборудования – на 10%, а электронных оптических изделий – на 32%, перечислила Виноградова.

А, например, объем отгруженных промышленных товаров по итогам 2024 года превысил аналогичные показатели 2023 года на 13,7%. Это феноменальный рост, – сказала Виноградова.

Она подчеркнула, что сегодня республика полностью закрывает не только свои потребности с точки зрения продовольственной безопасности, но и технологической, и энергетической. И не просто на минимальном уровне, а есть темп роста, заметила Виноградова.