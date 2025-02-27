Возврат иностранного капитала в Крым: власти обещают сохранить поддержку импортозамещения

Эксперт напомнила, что в прошлом году Госсовет впервые инициировал введение оборотных штрафов для иностранных компаний, которые ушли из России в 2022 году.
Мы аргументировали это тем, что компании, которые ушли с рынка, не выполнили свои обязательства по гарантийному обслуживанию ранее проданных товаров. А по закону Российской Федерации это гарантийное обслуживание должно быть до 10 лет. Это касалось и машин, и бытовой техники – широкого спектра товаров. Компании, которые покинули рынок, подвергли покупателей дополнительным расходам, – сказала Виноградова.
При этом крымскому бизнесу требовалось время и немало усилий в довольно непростых условиях, чтобы заполнить нишу, в частности, на российском рынке комплектующих у обслуживающих компаний, добавила она. «То есть фактически мы находились под ударом», заметила Виноградова.
Но Крым выдержал его достойно, подчеркнул она. Так, например, промышленное производство за 2024 год увеличилось на 3,5%, а производство пищевых продуктов – на 7,4%, объемы производства химической продукции и электрического оборудования – на 10%, а электронных оптических изделий – на 32%, перечислила Виноградова.
А, например, объем отгруженных промышленных товаров по итогам 2024 года превысил аналогичные показатели 2023 года на 13,7%. Это феноменальный рост, – сказала Виноградова.
Она подчеркнула, что сегодня республика полностью закрывает не только свои потребности с точки зрения продовольственной безопасности, но и технологической, и энергетической. И не просто на минимальном уровне, а есть темп роста, заметила Виноградова.
За время, которое потребовалось на отладку процесса импортозамещения, крымский бизнес вырос и обеспечил качественные товары, в том числе инновационную продукцию, сказала глава профильного комитета.
И здесь хочется сказать с гордостью, что ряд российских товарных групп лучше, чем те иностранные товары, которые ушли. Мы сегодня знаем, что крымское – это в первую очередь высокое качество и экологичность. И на сегодняшний момент крымский продукт востребован на территории всей России, и у нас есть сегмент экспорта, который тоже растет, – сказала Виноградова.
Поэтому для иностранных компаний, которые однажды ушли из Крыма, «не будет бездумного замещения и открытия рынков», уверена она.
Сегодня мы с вами видим, как на федеральном уровне обсуждаются условия для их возвращения. И правительство говорит о том, что компании будут, во-первых, сегментированы. А во-вторых, никто просто так не допустит всех, не будет встречать с цветами тех, кто ушел из этого рынка. А будет четкое понимание, в каком сегменте, кто и на каких условиях будет возвращаться, – предположила Виноградова.
Она также подчеркнула, что если ранее иностранные компании на момент входа на рынок Крыма «пользовались различными преференциями и их приглашали», то «на сегодняшний момент все преференции направлены на рост собственных компаний».
И, я думаю, что здесь будет реализована взвешенная государственная политика, которая позволит сохранить преференции для наших молодых компаний, которые заместили товарные группы. Ну, а там, где на сегодняшний момент мы понимаем, что нужен еще достаточно большой временной промежуток, чтобы достигнуть качества, да, там компании вернутся. Но это опять-таки будет контролируемый процесс, – заключила Виноградова.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: бизнес в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: бизнес в Крыму