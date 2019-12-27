Вперед, на Восток! В Крыму нашли способ загрузить простаивающие из-за санкций Запада морские порты

Сотрудничество с крупными российскими компаниями, увеличение в будущем году товарооборота Сирией и развитие морского сообщения с Дальним Востоком позволят обеспечить загрузку находящихся под западными санкциями портов Крыма. Об этом рассказал Глава крыма Сергей Аксёнов в эфире радио «Спутник в Крыму».

Крымские морские порты пока без работы. Транзита нет. Поток транспортный закрыт. Действует санкционной режим против крымским портов и заходящих судов, поэтому прямой работы нет. На прошлой неделе мы встречались с рядом крупных игроков рынка. На торгах продана феодосийская нефтебаза и есть желание у крупных предпринимателей развивать этот кластер, — сказал Аксёнов.

По его словам, уже ведутся переговоры по взятию в аренду мощностей портов Феодосии и Керчи.

Есть понимание и готовность в частном порядке обеспечить грузооборот крупными нашими российскими компании, — подчеркнул Аксёнов.

По его словам, в первом квартале 2020 года планируется увеличить товарооборот с Сирией, а также наладить морское сообщение с Дальним Востоком.

Напомним, ГУП РК «Крымские морские порты» создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба. Основной вид деятельности – прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов.