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Впервые в Севастополе пройдёт фестиваль научного стендапа «Сверхновая звезда науки»

Впервые в Севастополе пройдёт фестиваль научного стендапа «Сверхновая звезда науки»

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 12:39 15.08.2024

Цель фестиваля научного стендапа «Сверхновая звезда науки» – объединение науки, театрального искусства и креативных технологий. К событию могут присоединиться все желающие увлечённые от 12 до 18 лет. Как принять участие?

Снять видеовизитку с ответом на один из вопросов:

✔️ Зачем нужно развивать отечественную науку?

✔️ Зачем человечеству исследовать космос?

Заявки принимаются до 25 августа по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/66b37463068ff00c13ee6eb9/

Требования:

✔️ Горизонтальный формат видео;

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✔️ Продолжительность выступления – от 1 до 3 минут;

✔️ Приемлемое качество видео и звука.

По результатам отборочного этапа будет выявлен Топ-20 участников. Именно они бесплатно посетят серию мастер-классов от актеров, учёных и
популяризаторов науки. А после этого выступят с научным стендапом на площадках города Севастополя в октябре. Проект реализуется Центром развития человеческого капитала при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

источник: пресс-служба фестиваля

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