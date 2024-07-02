Врач-педиатр признана виновной в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении врача-педиатра отделения организации медпомощи детям в образовательных учреждениях Симферополя. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности 15-летнему юноше вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что указанный работник осуществляла медицинскую деятельность в одной из школ города. В сентябре 2022 ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

Однако в марте 2023 года врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался, – сообщили в Следственном комитете.