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Врач-педиатр признана виновной в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя
Фото: Следком

Врач-педиатр признана виновной в причинении смерти по неосторожности школьнику из Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:08 02.07.2024

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении врача-педиатра отделения организации медпомощи детям в образовательных учреждениях Симферополя. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности 15-летнему юноше вследствие ненадлежащего исполнения ею своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что указанный работник осуществляла медицинскую деятельность в одной из школ города. В сентябре 2022 ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

Однако в марте 2023 года врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. В результате чего днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался, – сообщили в Следственном комитете.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

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Вчера приговором суда обвиняемая признана виновной в инкриминируемом преступлении, ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность сроком на 2 года.

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