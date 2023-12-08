«Врачебная» взятка в Феодосии – 50 тысяч и золотое кольцо. Теперь вопрос: оно того стоило?

В Феодосии возбуждено уголовное дело о получении врачом взятки за продление инвалидности.

В ходе проверки установлено, что руководителем одного из бюро медико-социальной экспертизы в апреле текущего года была незаконно продлена инвалидность жительнице города, находившейся на тот момент за пределами Российской Федерации. За незаконное оформление продления инвалидности врачом были получены денежные средства в размере не менее 50 тыс. рублей, а также золотое кольцо, — рассказали в прокуратуре.

Прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ход предварительного расследования находится на контроле прокуратуры Феодосии.