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«Врачебная» взятка в Феодосии – 50 тысяч и золотое кольцо. Теперь вопрос: оно того стоило?
Фото: pikist.com

«Врачебная» взятка в Феодосии – 50 тысяч и золотое кольцо. Теперь вопрос: оно того стоило?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:40 08.12.2023

В Феодосии возбуждено уголовное дело о получении врачом взятки за продление инвалидности.

В ходе проверки установлено, что руководителем одного из бюро медико-социальной экспертизы в апреле текущего года была незаконно продлена инвалидность жительнице города, находившейся на тот момент за пределами Российской Федерации. За незаконное оформление продления инвалидности врачом были получены денежные средства в размере не менее 50 тыс. рублей, а также золотое кольцо, — рассказали в прокуратуре.

Прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ход предварительного расследования находится на контроле прокуратуры Феодосии.

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