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Врачи Крыма стали участниками Международного съезда травматологов-ортопедов, который прошел в Индии
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Врачи Крыма стали участниками Международного съезда травматологов-ортопедов, который прошел в Индии

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 14:21 18.10.2024

Врачи травматологи-ортопеды ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи СМП № 6» Ленур Ганиев и Олег Мартынюк приняли участие в 22-м международном мастер-курсе академии Meril в городе Вапи (штат Гуджарат, Индия).

Академия Meril, где проходило обучение, расположена в огромном, ультрасовременном кампусе и окружена передовыми производственными мощностями площадью более 50 000 кв км. Мероприятие — не просто международный научно-практический симпозиум, а также презентация последних достижений в области эндопротезирования. Курс включил в себя доклады в сфере ортопедии, онкологии и другие увлекательные дидактические и теоретические занятия, в которых приняли участие травматологи-ортопеды ведущих клиник институтов со всего мира. Также состоялись показательные операции, занятия по предоперационному планированию и обследованию, практические семинары, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Врачи из Республики Крым приняли непосредственное участие в мастер-классах и операциях, поделились опытом с другими коллегами, выступили с докладами. Делегаты из других стран положительно оценили ортопедическую помощь, оказываемую в условиях медицинских организаций Республики Крым.

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Мастер-курс стал глобальной площадкой для обмена опытом и знаниями между врачами и изучения последних достижений в области эндопротезирования суставов. Участники обсудили нюансы проведения эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава, познакомились с последними мировыми достижениями и современными методиками с применением роботизированных методик и аппаратов.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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