Врачи рассказали, как себя чувствуют выжившие в страшном ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида»

Один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе «Таврида» находится в тяжелом состоянии. Еще четверо (в том числе беременная девушка) – в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в минздраве Крыма. Таким образом, из 9 пострадавших, трое (в том числе двое детей) изначально получали амбулаторное решение, а из шести госпитализированных — одна пациентка была выписана из больницы накануне. ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Четверо из оставшихся пациентов проходят лечение в 6-й горбольнице Симферополя, беременная девушка переведена в Республиканский перинатальный центр.

Напомним, сегодня Следком обнародовал первые итоги следствия: микроавтобус двигался с недопустимо высокой скоростью, а водитель все-таки заснул за рулем.