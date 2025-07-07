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Врачи севастопольской горбольницы № 5 провели операцию малышу со сложной патологией
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Врачи севастопольской горбольницы № 5 провели операцию малышу со сложной патологией

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 07.07.2025

На свет появился малыш, у которого не было правильного соединения между желудком и двенадцатиперстной кишкой. В этих случаях оперировать ребенка надо обязательно. Операцию удалось провести в городской больнице № 5.

Операции такого рода заключаются в том, что мы все исправляем, делаем это лапароскопическим методом, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заведующего хирургическим отделением городской больницы № 5, главный детский хирург Севастополя Василия Игнатьева.

Родители обратились в больницу сразу, как только ребенку стало плохо. Мама Полина и малыш Анри живут в Бахчисарае. В перинатальном центре Симферополя предупредили, что в Крыму такие операции малоинвазивным способом делают только в Севастополе.

Когда мы приехали в приемное отделение городской больницы №5, к нам быстро пришел неонатолог, провели осмотр, тут же сделали УЗИ. Василий Владиславович Игнатьев прощупал животик и даже до УЗИ все определил. Началась подготовка к операции, которую провели на следующий день после обращения. Все время нас поддерживали. Врачи вызвали полное доверие, мы без страха передали им в руки ребенка. Благодарны всем: кто оперировал, кто следил и помогал в реанимации. На следующий день после операции мы уже были в отделении. Медсестра Ирина Билянская стала нашим ангелом хранителем, всегда была рядом, научила кормить через зонд, но все равно сама каждое кормление была с нами. Врачи постоянно приходили. Все вопросы решались быстро, – отмечает Полина.

Через неделю после операции мама и ребенок уехали домой. Такая быстрая реабилитация возможна благодаря малоинвазивным методам хирургического лечения.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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