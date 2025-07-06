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Врачи Севастополя провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Врачи Севастополя провели сложнейшую операцию и спасли новорожденного

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:21 06.07.2025

Врачи севастопольской городской больницы № 5 — «Центра охраны здоровья матери и ребёнка» спасли жизнь младенцу, которого наблюдали с момента рождения. Во время беременности было выявлено врожденное заболевание, которое вследствие накопления жидкости внутри черепных структур привело к аномальному увеличению размеров головы малыша.

Проблему диагностировали, подобрали шунт, прооперировали ребенка. Операцию проводил нейрохирург Фаромурз Рахимов, ассистировал травматолог Михаил Любанов. Анестезиологическое обеспечение в этой сложной операции крошке, которому к тому времени  исполнилось всего полтора месяца, проводила заведующая отделением реанимации Наталья Тищенко. Помогала врачам операционная медсестра Светлана Матиевич.

Фаромурз Рахимов очень буднично рассказывает:

Шунт заказали, он приехал, мы ребенка взяли в операционную, прооперировали.

За этой лаконичной фразой стоит высочайшее мастерство команды врачей, сложнейшая операция — установка шунта, который должен помогать при данной проблеме.

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Установленный шунт оснащен клапаном, регулирующим давление жидкости. Благодаря этому устройство способно эффективно справляться с проблемами избыточного внутричерепного давления даже по мере роста ребёнка.

После успешной установки шунта состояние здоровья малыша значительно улучшилось. Ребенок чувствует себя хорошо.

Пройдя восстановительный период, мама с ребёнком были выписаны из больницы и отправились домой.

Проведенная операция демонстрирует высокий уровень квалификации медицинского персонала городской больницы №5 и возможности современной медицины в области лечения сложных патологий новорожденных.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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