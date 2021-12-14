Время планировать отпуск. И срочно! 1 января 2022 года стартуют продажи субсидированных авиабилетов

Полноценный отпуск, когда речь идёт о дальних путешествиях, – дорогое удовольствие. Так считают многие и… в общем-то… не ошибаются. Тем более, когда речь идёт о поездках не в одиночку. И дело даже не в том, сколько в этих самых отпускных приключениях мы тратим на себя. Суть в самой дороге к месту назначения – как авиабилеты, так и ж/д стоят недёшево. Однако, говорят эксперты, пессимизм по этому поводу, если себя и оправдывает, то лишь частично. Способ существенно сэкономить в путешествиях есть. И это не какие-то там лайфхаки, когда доводится ущемлять себя. Дело в том, что Россия вот уже несколько лет активно продвигает идею увеличения спроса на внутренний туризм. Как результат: реализуется ряд программ, направленных на повышение доступности поездок из региона в регион. И главная из них – субсидирование авиаперелётов.

Так вот: 1 января авиакомпании приступят к реализации программы, рассчитанной на 2022 год. Перечень маршрутов, а это, в частности, и самые популярные направления для “отпускных” поездок – Дальний Восток, Крым, Калининград – Минтранс РФ уже определил. Всего маршрутных линий 372, то есть на 40% больше, чем было в 2021 году. Выполнять перевозки будут 14 авиакомпаний. Хорошая новость и в том, что на реализацию программы в 2022-ом из федерального бюджета выделено аж 9,3 млрд рублей (на 21% больше лимита 2021 года).

Есть ли плохая новость? Есть. Как показывает практика предыдущих лет, при довольно внушительном объёме билетов, поступающих в продажу по этой программе, на всех желающих их не хватает. По той простой причине, что на каждый авиарейс выделяется определённое количество субсидированных билетов (в среднем – 16-20 мест). Потому специалисты советует тем, кто планирует путешествия в 2022 году, не пропустить сроки начала реализации программы: раннее бронирование билетов обеспечит их покупку на требуемые даты по льготному тарифу.

Субсидированные авиабилеты – что нужно знать

Особых сложностей с покупкой субсидированных билетов, конечно, нет. Однако есть несколько моментов, которые нужно учитывать в обязательном порядке. А именно:

Лучший способ поиска субсидированных авиаблетов

Это интернет-сервисы, агрегирующие предложения авикомпаний, осуществляющих такого рода пассажирские перевозки. И это должны быть в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке официальные ресурсы, которые прямо “заточены” на поиск предложений по субсидии! Таким образом, отмечают сотрудники Авиакассы Борисфен.рф, не только гарантированно меньше тратится времени на поиски, но и есть больше шансов заполучить по-настоящему выгодные билеты. Как с точки зрения финансов, так и выбора даты перелёта, количества пересадок и т.д.

Почему сотрудничество с легальными ресурсами (с репутацией!) – обязательное условие?

Продажа субсидированных авиабилетов связана с определёнными требованиями к пассажирам. Не все категории граждан подпадают под действие программы – специалисты, работающие по продаже таких билетов официально, эти тонкости знают досконально и могут подсказать, как действовать в тех или иных конкретных случаях.

Можно сделать запрос на нужный рейс самостоятельно или связаться с нашим оператором, который поможет в выборе числа, авиакомпании, цены на билеты (которая может отличаться в зависимости от некоторых факторов), а также ответит на все интересующие вопросы, – озвучивают свой алгоритм работы в компании “Борисфен.рф”.

Кто имеет право на покупку субсидированных авиабилетов?

Категорий пассажиров, имеющих возможность воспользоваться льготами, довольно много. Наглядная информация – в “видео-путеводителе” Сообщества авиакасс Борисфен.рф:

Да, программа субсидирования внутренних перелётов рассчитана на год. Средств в бюджете на неё предусмотрено… как кажется… достаточно. Между тем, говорят эксперты, делая ссылку на опыт прошлых лет, из-за повышенного спроса на такого рода услуги субсидированные авиабилеты будут “разлетаться” на большинство направлений сразу же после поступления в продажу.

Так что: ещё раз – если намерены путешествовать в 2022-м с выгодой для себя, уже сегодня стоит выбирать направления, дабы с 1 января “включиться” в процесс покупки авиабилетов по существенно сниженной стоимости.

Онлайн-бронирование – залог покупки билетов по выгодным ценам

Что делать тем, кто не относится ни к одной из категорий пассажиров, имеющих право на покупку билетов по льготному тарифу? Да рекомендация… в общем-то… такая же: не выжидать, откладывая покупку проездных талонов до последнего!

Тем более, если речь идёт о путешествиях, которые планируются на “высокий сезон” (май-октябрь) в направлениях традиционно популярных в это время. И – да: это правило касается как авиаперелётов, так и поездок на железнодорожном транспорте.

Кстати, желающих добираться в Крым на поезде становится всё больше. Говорят, дорога на полуостров – само по себе путешествие, ведь ж/д дорога проходит по живописным местам. Чего только стоит уже легендарный Крымский мост.

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