Вроде бы взрослая, неглупая женщина, а на грабли наступила. История из Ялты про чужую банковскую карточку

Полиция Ялты «по горячим следам» задержала местную жительницу, подозреваемую в краже денежных средств с чужой банковской карты. История не оригинальная, но, как всегда, назидательная – нельзя брать чужое.

В дежурную часть полиции с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 18-летняя жительница Джанкоя. Во время разговора с потерпевшей полицейские выяснили, что девушка потеряла банковскую карту, а через некоторое время получила ряд смс-уведомлений о покупках, которых она не совершала. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали 54-летнюю, ранее не судимую, жительницу Ялты. Задержанная пояснила, что на улице нашла банковскую карту и оплачивала ей покупки в различных продуктовых магазинах. Общая сумма ущерба составила свыше 9 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

После того как на карте закончились деньги, подозреваемая избавилась от улики, просто выбросив ее (чужое имущество). Конечно, теперь жительница Ялты во всем созналась в содеянном и написала явку с повинной. Но… по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража) возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции (наверное, в сотый раз) предупреждают:

Если вы нашли чужую банковскую карту, помните, что расплачиваться ей категорически нельзя, в противном случае можно стать фигурантом уголовного дела. Сама пластиковая карта принадлежит банку, а денежные средства на счете карты принадлежат ее владельцу. Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или в списке контактов вашего мобильного телефона. Также заблокировать карту можно, воспользовавшись «Личным кабинетом» Интернет-банка, или обратившись лично непосредственно в отделение банка.

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