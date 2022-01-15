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Вроде не лето… Спасателям пришлось эвакуировать женщину с Золотого пляжа в Балаклаве

Вроде не лето… Спасателям пришлось эвакуировать женщину с Золотого пляжа в Балаклаве

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:13 15.01.2022

Накануне утром (в 8:45) на пульт оперативного дежурного Центра гражданской защиты Севастополя поступило сообщение о необходимости оказания помощи женщине, находившейся на Золотом пляже в Балаклаве.

К месту происшествия вышел катер с дежурной сменой поисково-спасательного подразделения «Балаклава» ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Спасатели нашли пострадавшую, оказали первую помощь, эвакуировали ее в безопасное место катером и передали бригаде скорой помощи. Работы были завершены в 9:50, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

В спасательной операции приняли участие трое спасателей и одно плавсредство.

Вроде не лето… Спасателям пришлось эвакуировать женщину с Золотого пляжа в Балаклаве

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