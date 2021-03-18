Вроде, взрослая женщина, должна знать, что чужую банковскую карточку брать нельзя… Случай в Феодосии

Сотрудники полиции в Феодосии установили женщину, которая по найденной на улице банковской карте совершила покупку в Интернет-магазине.

В полицию Феодосии поступило сообщение от местной жительницы, что неустановленное лицо, с утерянной по неосторожности, банковской карты похитило денежные средства на сумму более 10 000 рублей. В ходе организованных розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя местная жительница.

Сотрудниками полиции было установлено, что женщина, находясь на одной из улиц Феодосии, увидела на земле банковскую карточку, на ней никаких сведений о владельце не было. Злоумышленница решила с её помощью сделать заказ в Интернет-магазине, после чего карту выбросила. Несмотря на предпринятые подозреваемой меры конспирации, сотрудники полиции задержали подозреваемую по месту жительства. Женщина признала вину и раскаялась, — рассказали в МВД по РК.

После вмешательства полицейских деньги законному владельцу были возвращены в полном объеме.

По ч.3 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. СанкВроде, взрослая женщина, должна знать, что чужую банковскую карточку брать нельзя… Случай в Феодосииция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции предостерегают:

Присвоение чужой банковской карты – уголовно наказуемое преступление. Расплачиваясь найденной банковской картой, вы тратите деньги, заработанные другим человеком. Злоумышленник, виновный в краже, будет привлечён к ответственности. Если вы нашли банковскую карту, верните её законному владельцу, либо отнесите в отделение банка или в полицию. Помните, что карта принадлежит банку, её выдавшему, а средства на ней – гражданину, её утерявшему. Если вы утеряли карту, позвоните на горячую линию банка и заблокируйте её. В случае, если с вашей карты уже были списаны средства, заблокируйте её и обратитесь в полицию. Стражи порядка всегда помогут вам.