Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму. Кто в лидерах?
актуально в республике
Вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в у. Кто в лидерах?
фото: пресс-служба фестиваля "Тортида"

Вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму. Кто в лидерах?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 30.11.2023

25 ноября в Симферополе в честь пятилетия фестиваля кондитерского искусства «Тортида» состоялся форум «Личный бренд кондитера» и была вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму.

Спикерами форума стали эксперты кондитерского и пряничного мира Евгения Волошина из Магнитогорска и Анна Науменко из Новофедоровки. Пять лет фестиваль кондитерского искусства «Тортида» проводит конкурсы и поддерживает кондитеров, пряничных мастеров и пекарей. Участвует в партнерских мероприятиях, знакомя публику с изделиями из натуральных продуктов. Сохранение традиций использования натурального сырья, развитие вкуса потребителей – основные цели фестиваля. И в этом году впервые была вручена Премия тем, кто следует этим принципам и держит высокую планку в изготовлении кондитерских изделий, кто обучает кондитерскому искусству и принимает активное участие в мероприятиях Тортиды, — сообщили организаторы события. 

Лауреатами премии стали:

  • Наталья Абрамова, Симферополь, старший методист Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт и консультант Тортиды. Номинация «Достояние Крыма».
  • Надежда Гончарюк, Джанкой, победитель конкурса пекарей «Тортида 2019: Театр десертов», чемпион Юга России по хлебопечению 2019. Эксперт Тортиды. Номинация «Достояние Крыма».
  • Татьяна Ломакина, Джанкой, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2020: Новогодние украшения». Номинация «Роскошь вкуса».
  • Валентина Проник, Керчь, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2018: Сладкое путешествие», конкурса пряничных мастеров «Тортида 2019: Театр десертов», чемпион России по пряничному мастерству 2019. Номинация «Изысканность вкуса».
  • Олеся Богатова, Красногвардейское, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2019: Театр десертов». Номинация «Искусство вкуса».
  • Елена Воронецкая, Новофедоровка, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Гармония вкуса».
  • Анна Науменко, Новофедоровка, победитель конкурса пряничных мастеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Феерия вкуса».
  • Светлана Гапон, Севастополь, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Богатство вкуса».
  • Татьяна Почернина, Симферополь, преподаватель Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
  • Инна Никулина, Симферополь, преподаватель Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
  • Надежда Полубехина, Севастополь, заместитель директора по учебно-производственной работе Севастопольского торгово-экономического техникума. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
  • Николай Покинтелица, Севастополь, заведующий кафедрой «Пищевые технологии и оборудование» Севастопольского государственного университета. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
Узнайте больше:  Этой ночью Крым атаковали 13 вражеских беспилотников. Все сбиты

Официальная страница фестиваля ВКонтакте: @tortidafest

Сайт: tortida.ru

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.