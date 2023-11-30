Вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму. Кто в лидерах?

25 ноября в Симферополе в честь пятилетия фестиваля кондитерского искусства «Тортида» состоялся форум «Личный бренд кондитера» и была вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму.
Спикерами форума стали эксперты кондитерского и пряничного мира Евгения Волошина из Магнитогорска и Анна Науменко из Новофедоровки. Пять лет фестиваль кондитерского искусства «Тортида» проводит конкурсы и поддерживает кондитеров, пряничных мастеров и пекарей. Участвует в партнерских мероприятиях, знакомя публику с изделиями из натуральных продуктов. Сохранение традиций использования натурального сырья, развитие вкуса потребителей – основные цели фестиваля. И в этом году впервые была вручена Премия тем, кто следует этим принципам и держит высокую планку в изготовлении кондитерских изделий, кто обучает кондитерскому искусству и принимает активное участие в мероприятиях Тортиды, — сообщили организаторы события.
Лауреатами премии стали:
- Наталья Абрамова, Симферополь, старший методист Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт и консультант Тортиды. Номинация «Достояние Крыма».
- Надежда Гончарюк, Джанкой, победитель конкурса пекарей «Тортида 2019: Театр десертов», чемпион Юга России по хлебопечению 2019. Эксперт Тортиды. Номинация «Достояние Крыма».
- Татьяна Ломакина, Джанкой, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2020: Новогодние украшения». Номинация «Роскошь вкуса».
- Валентина Проник, Керчь, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2018: Сладкое путешествие», конкурса пряничных мастеров «Тортида 2019: Театр десертов», чемпион России по пряничному мастерству 2019. Номинация «Изысканность вкуса».
- Олеся Богатова, Красногвардейское, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2019: Театр десертов». Номинация «Искусство вкуса».
- Елена Воронецкая, Новофедоровка, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Гармония вкуса».
- Анна Науменко, Новофедоровка, победитель конкурса пряничных мастеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Феерия вкуса».
- Светлана Гапон, Севастополь, победитель конкурса кондитеров «Тортида 2022: Счастье». Номинация «Богатство вкуса».
- Татьяна Почернина, Симферополь, преподаватель Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
- Инна Никулина, Симферополь, преподаватель Крымского колледжа общественного питания и торговли. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
- Надежда Полубехина, Севастополь, заместитель директора по учебно-производственной работе Севастопольского торгово-экономического техникума. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
- Николай Покинтелица, Севастополь, заведующий кафедрой «Пищевые технологии и оборудование» Севастопольского государственного университета. Эксперт Тортиды. Премия вручена за вклад в развитие кондитерского искусства.
Официальная страница фестиваля ВКонтакте: @tortidafest
Сайт: tortida.ru
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