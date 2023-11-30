Вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму. Кто в лидерах?

25 ноября в Симферополе в честь пятилетия фестиваля кондитерского искусства «Тортида» состоялся форум «Личный бренд кондитера» и была вручена Премия фестиваля «Тортида» за вклад в развитие кондитерского искусства в Крыму.

Спикерами форума стали эксперты кондитерского и пряничного мира Евгения Волошина из Магнитогорска и Анна Науменко из Новофедоровки. Пять лет фестиваль кондитерского искусства «Тортида» проводит конкурсы и поддерживает кондитеров, пряничных мастеров и пекарей. Участвует в партнерских мероприятиях, знакомя публику с изделиями из натуральных продуктов. Сохранение традиций использования натурального сырья, развитие вкуса потребителей – основные цели фестиваля. И в этом году впервые была вручена Премия тем, кто следует этим принципам и держит высокую планку в изготовлении кондитерских изделий, кто обучает кондитерскому искусству и принимает активное участие в мероприятиях Тортиды, — сообщили организаторы события.