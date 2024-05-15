Все больше крымских компаний присоединяются к соглашению по стабилизации цен на социально значимые товары

Сергей Аксёнов выразил благодарность компаниям-производителям и торговым сетям республики, не только ставшим участниками соглашения, но и неукоснительно соблюдающим его условия.

Продолжаем совместную работу по стабилизации ценовой политики в республике, – цитирует пресс-служба Главу республики.

В свою очередь, Анушаван Агаджанян проинформировал, что к соглашению присоединилась торговая компания «Велес». Компания является одной из крупнейших дистрибьюторских сетей, которая осуществляет в Крыму посреднические услуги по доставке товаров от производителя до прилавка. Общая торговая сеть этого предприятия составляет около 1,2 тыс. продуктовых магазинов.

В то же время отмечается, что не все субъекты хозяйственной деятельности, которые вступили в соглашение о предельной пятипроцентной наценке на социальную группу товаров, проводят должный контроль и мониторинг ценовой ситуации.

В связи с этим и было принято решение о приглашении компании «Велес» присоединиться к соглашению. Это поможет ускорить и усилить работу в муниципальных образованиях по доставке товаров первой необходимости до прилавков по приемлемой для граждан цене, – отмечает министр промышленной политики.

Между тем администрации муниципальных образований продолжают системную работу на местном уровне по включению в соглашение так называемых продуктовых магазинов шаговой доступности.

СПРАВКА. Соглашение, подписанное между Правительством Республики Крым, производителями и торговыми сетями в марте 2024 года, подразумевает стабилизацию цен на 30 наименований социально значимых продовольственных товаров и недопущение их необоснованного завышения в будущем. Субъекты системы оптовой торговли взяли на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5 %.

Информация о производителях и перечень компаний-участников соглашения на постоянной основе обновляется на официальном сайте ведомства.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым