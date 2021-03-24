Все, что нужно знать о «соседях»: почти половина украинцев была бы рада «зачистке» Донбасса и Крыма

Большинство украинцев за силовой сценарий «деоккупации» не только Донбасса, но и Крыма. Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт «ПолитНавигатор» .

Мы поставили вопрос, согласны ли украинцы с необходимостью военной операции с восстановлением территориальной целостности в отношении Донбасса и относительно Крыма. Мы поставили отдельно эти вопросы. 42 процента украинцев согласны, что военная операция необходима для восстановления территориальной целостности на Донбассе, где-то 25 процентов противоположного мнения. А 37,4 процента считают, что военную операцию необходимо также провести и в отношении Крыма, и 27 процентов тех, кто с этим не согласен. То есть, в большинстве украинцы больше склонны к военной операции на Донбассе, чем в отношении Крыма. Интересно, что год назад в марте мы ставили вопрос о том, нужно ли Украине разрабатывать сценарий военной операции, тогда вопрос звучал в отношении Крыма. И тогда более 37 процентов с этим не согласились. В сентябре мы повторяли и получали похожие данные, – озвучила статистику научный директор Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянской академии Анна Осипчук.

В свою очередь, замминистра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Игорь Яременко признался, что его откровенно поразили эти показатели.

Я никогда не мог подумать, что столько людей рассматривают возможность какой-либо военной операции. Это тоже определённый сигнал со стороны общества, – прокомментировал Яременко.

И еще одна интересная цифра из опроса украинцев — более 35% согласны полностью или частично с тем, что амнистия должна быть применена к лицам, «совершившим нетяжкие уголовные правонарушения» на Донбассе и в Крыму. Треть граждан Украины милостиво не против амнистии крымчанам. Две трети, как вы поняли готовы «наказывать» и «идти до конца».

Эти данные – не просто «информация о соседях», а свидетельство того, как за 7 лет в «незалежной» окрепли воинственные, агрессивные настроения по отношению к Крыму и Донбассу. Украинские чиновники называют их «запросом общества»…