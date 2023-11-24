Все-таки крымские госавтоинспекторы – кремень. В Ялте им предлагали «супервзятку» в полмиллиона

Не взяли.

В Ялте инспекторы Госавтоинспекции отказались от взятки в 500 тыс. рублей, которые гражданин пытался передать за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

23 ноября в вечернее время инспекторы ДПС в поселке Гурзуф (Большая Ялта) на набережной остановили автомобиль «Lexus» под управлением местного жителя, 1964 г.р., который управлял транспортным средством с признаками опьянения. Водителю предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования. Однако перед входом в медицинскую организацию мужчина предложил полицейским решить вопрос по-другому, предъявив в качестве взятки за непривлечение его к ответственности денежные средства наличными в сумме 500 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Гражданин неоднократно был предупрежден полицейскими об уголовной ответственности за дачу взятки, но своих намерений не прекратил. О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть УМВД России по г. Ялта. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Согласно акту медицинского освидетельствования, количество этилового спирта в организме гражданина составило 0,243 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму в два раза.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), — уточнили в полиции.

Собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в органы Следственного комитета для принятия соответствующего процессуального решения.