Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Все-таки крымские госавтоинспекторы – кремень. В Ялте им предлагали «супервзятку» в полмиллиона
актуально в республике
Все-таки крымские госавтоинспекторы – кремень. В Ялте им предлагали «супервзятку» в полмиллиона

Все-таки крымские госавтоинспекторы – кремень. В Ялте им предлагали «супервзятку» в полмиллиона

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:40 24.11.2023

Не взяли.

В Ялте инспекторы Госавтоинспекции отказались от взятки в 500 тыс. рублей, которые гражданин пытался передать за непривлечение его к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

23 ноября в вечернее время инспекторы ДПС в поселке Гурзуф (Большая Ялта) на набережной остановили автомобиль «Lexus» под управлением местного жителя, 1964 г.р., который управлял транспортным средством с признаками опьянения.  Водителю предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования. Однако перед входом в медицинскую организацию мужчина предложил полицейским решить вопрос по-другому, предъявив в качестве взятки за непривлечение его к ответственности денежные средства наличными в сумме 500 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.

Гражданин неоднократно был предупрежден полицейскими об уголовной ответственности за дачу взятки, но своих намерений не прекратил. О произошедшем инспекторы ДПС сообщили в дежурную часть УМВД России по г. Ялта. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Узнайте больше:  Автопожар в Сакском районе. Поджигатель-вредитель задержан

Согласно акту медицинского освидетельствования, количество этилового спирта в организме гражданина составило 0,243 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, что превышает норму в два раза.

Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния), — уточнили в полиции.

Собранные сотрудниками полиции материалы будут переданы в органы Следственного комитета для принятия соответствующего процессуального решения.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.