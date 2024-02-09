Всего за один день мошенники сделали беднее на два с половиной миллиона четверых жителей Севастополя

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан в возрасте от 20 до 72 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространённым преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 447 тысяч рублей. Хищения денежных средств происходили под предлогом защиты денег на банковском счёту и под предлогом покупки-продажи криптовалюты.

Под предлогом защиты денег на банковском счету.

Сразу трое местных жительниц в возрасте от 59 до 72 лет стали жертвами телефонных мошенников, которые представились работниками регионального коммерческого банка и сотрудником правоохранительных органов. Аферисты сообщили двум пенсионеркам и специалисту по охране труда, что их деньги, находящиеся на банковских счетах, пытаются похитить, поэтому нужно перечислить их на «безопасные счета». В двух случаях женщины самостоятельно перечислили сбережения на подконтрольные мошенникам расчётные счета, а в одном из случаев потерпевшая переслала жулику фотографию своей банковской карты. Общая сумма ущерба составила 413 тысяч рублей.

Запомните: якобы возникшие проблемы с вашими деньгами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! Никогда не выполняйте инструкции, поступающие Вам по телефону, иначе потеряете все свои деньги, — подчеркнули в УМВД по г. Севастополю.

Под предлогом купли-продажи криптовалюты.

Обнаружив в мессенджере объявление о получении баснословной прибыли на криптобирже, 20-летний студент-третьекурсник решил, что это его шанс быстро разбогатеть. Он перечислил более 2 миллионов рублей мошеннику, а когда схема лёгкой прибыли не сработала, потерпевший обратился в полицию.

Запомните: предложения о быстром, лёгком и высоком заработке, требующем ваши денежные вложения, поступают только от мошенников, — напоминают полицейские.