Участниками онлайн-фестиваля могут стать молодые люди от 14 до 35 лет.

Всекрымский молодежный историко-просветительский фестиваль «Русь тысячелетняя» пройдет в онлайн-формате. Каждый год в Республике Крым молодежь отмечает историческую дату дня Крещения Руси князем Владимиром 28 июля. В 2018 году фестиваль прошел на территории кинопарка «Викинг», в 2019 году – на площади перед Государственным советом Республики Крым. В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) фестиваль пройдет в новом формате – онлайн-фестиваля.

Фестиваль будет проходить по 3 номинациям:

Молодежный песенный фестиваль «Песни на Руси». В данной номинации готовится видеозапись (клип) с исполнением тематических песен в современной обработке молодежными коллективами или сольными исполнителями (возможно привлечение танцевальных коллективов). Продолжительность видео – от 3 до 5 минут. При публикации видеозаписи (клипа) обязательно использование хештегов: #ПесниРуси #ДеньКрещенияРуси #МолодежьКрыма. Видеоэкскурсия «Крещение Тавриды». Молодежными командами видеографов готовится видеозапись по объектам православной культуры, архитектуры и истории. Продолжительность видео – до 12 минут. При публикации видеоэкскурсии обязательно использование хештегов: #Мояэкскурсия #ДеньКрещенияРуси #МолодежьКрыма. Фотоконкурс «Крым – колыбель русского православия». Участники готовят фотографии мест, связанных с развитием православной культуры в Крыму. При публикации фото обязательно использование хештегов: #ФотоКрым #ДеньКрещенияРуси #МолодежьКрыма.

Работы принимаются с на электронную почту: monms@mail.ru в срок с 10 июля по 24 июля 2020 года. Открытое онлайн-голосование на странице Государственного комитета молодежной политики Республики Крым в социальной сети «Вконтакте» состоится с 25 по 28 июля 2020 года. Подведение итогов голосования – 28 июля 2020 года в 18:00. Победители онлайн-фестиваля будут награждены ценными подарками.

По информации пресс-службы Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.