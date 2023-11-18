Всемирный День памяти жертв ДТП — в Джанкое полицейские сдали кровь

Каждый год в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. По традиции сотрудники МО МВД России «Джанкойский» сдали кровь на территории ГБУЗ РК «Джанкойская ЦРБ».
Сотрудники полиции часто становятся очевидцами различных трагедий и понимают важность своевременной помощи, когда кровь жизненно необходима пострадавшим. Потому участие в таких мероприятиях считают своим гражданским долгом. После прохождения обязательного медицинского осмотра и сдачи необходимых анализов сотрудники приступили к сдаче крови, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
По словам начальника МО МВД России «Джанкойский» полковника полиции Александра Степаненко, полицейские всегда готовы помочь гражданам, а если донорская помощь спасёт чью-то жизнь или сохранит здоровье, то это будет лучшей наградой.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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