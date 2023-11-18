Всемирный День памяти жертв ДТП — в Джанкое полицейские сдали кровь

Сотрудники полиции часто становятся очевидцами различных трагедий и понимают важность своевременной помощи, когда кровь жизненно необходима пострадавшим. Потому участие в таких мероприятиях считают своим гражданским долгом. После прохождения обязательного медицинского осмотра и сдачи необходимых анализов сотрудники приступили к сдаче крови, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

По словам начальника МО МВД России «Джанкойский» полковника полиции Александра Степаненко, полицейские всегда готовы помочь гражданам, а если донорская помощь спасёт чью-то жизнь или сохранит здоровье, то это будет лучшей наградой.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым