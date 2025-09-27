Всемирный день туризма. Сергей Аксёнов: «Крым – уникальное место с богатой природой»

Крым уникален. Мало где в мире можно найти такое разнообразие климатических зон, ландшафтов, такое количество природных, исторических и культурных достопримечательностей, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории.

У нас есть все – море и горы, леса и степи, целебный климат и яркое солнце. Но главное наше богатство – это люди, трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные.

Наш регион прекрасен в любое время года. Убедитесь в этом сами. Приезжайте в Крым и возвращайтесь в Крым!

Поздравляю всех со Всемирным днем туризма! – говорится в комментарии Главы республики.