Всемирный день туризма. Сергей Аксёнов: "Крым – уникальное место с богатой природой"
иллюстрация: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 10:19 27.09.2025

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи со Всемирным днем туризма.

Крым уникален. Мало где в мире можно найти такое разнообразие климатических зон, ландшафтов, такое количество природных, исторических и культурных достопримечательностей, сконцентрированных на сравнительно небольшой территории.

У нас есть все – море и горы, леса и степи, целебный климат и яркое солнце. Но главное наше богатство – это люди, трудолюбивые, отзывчивые и гостеприимные.

Наш регион прекрасен в любое время года. Убедитесь в этом сами. Приезжайте в Крым и возвращайтесь в Крым!

Поздравляю всех со Всемирным днем туризма! – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 9

