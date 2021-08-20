Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по  14 ноября этого года

16 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», которым устанавливаются новые сроки проведения мероприятия.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19. 7 июня Президент России Владимир Путин поручил перенести сроки проведения переписи населения на октябрь. Предыдущая Перепись населения в Крымском федеральном округе со 100% охватом населения 2014 года также прошла в октябре. В настоящее время Крымстат проводит основной комплекс подготовительных работ – готовит к использованию электронные планшеты для переписчиков, обеспечивает активное взаимодействие с переписными комиссиями, созданными в Республике Крым на всех уровнях, формирует список людей, желающих работать переписчиками, проверяет готовность адресного хозяйства и помещений переписных участков, — сообщили в пресс-службе Крымстата.

Основной акцент в предстоящей переписи населения, отмечают специалисты, будет поставлен на использование современных технологий. Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Пройти перепись в электронном формате можно в любое время суток, и на это потребуется всего 20 минут.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

фото: пресс-служба Крымстата