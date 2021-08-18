Всероссийская перепись населения все ближе. В Крыму переписные участки начнут свою работу с 29 сентября

В Крыму переписные участки начнут свою работу с 29 сентября. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

Правительством России установлены новые сроки проведения переписи, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Переписные участки фактически начнут свою работу уже 29 сентября 2021 года. В Республике Крым организовано 582 переписных участка, 3 486 счетных участков и 584 стационарных переписных участка, — сказала Ирина Кивико.

Среди озвученных задач, по мнению вице-премьера, стоит вопрос о привлечении квалифицированного переписного персонала.

Для выполнения поставленных задач необходимо привлечь к работе более 5 тысяч человек переписного персонала. На данный момент уровень подбора переписных кадров в республике составляет 92%. Считаю, что к этой работе должны подключиться не только администрации муниципальных образований, но и учебные заведения и оказать содействие в проведении этой работы. Это не бесплатная работа, переписчик получит за свой труд заработную плату, — отметила зампред республиканского правительства.

В истории России – это двенадцатая перепись населения и она пройдет в принципиально новом цифровом формате, наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуг».