Всероссийский фестиваль «Крымский мост» состоится в Судаке и Феодосии с 8 по 12 сентября

Всероссийский фестиваль «Крымский мост» — проект, реализуемый при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Учредители и организаторы: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Республики Крым, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».

В проекте примут участие более 500 представителей художественных, любительских и профессиональных коллективов, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Программой предусмотрены акции, методические практикумы, круглые столы, выставки, концерты ( афиша опубликована на сайте Центра народного творчества РК).