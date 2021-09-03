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Всероссийский фестиваль "Крымский мост" состоится в Судаке и Феодосии с 8 по 12 сентября

Всероссийский фестиваль «Крымский мост» состоится в Судаке и Феодосии с 8 по 12 сентября

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 12:54 03.09.2021

Всероссийский фестиваль «Крымский мост» — проект, реализуемый при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Учредители и организаторы: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Республики Крым, Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым», Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион».

В проекте примут участие более 500 представителей художественных, любительских и профессиональных коллективов, — отмечают в пресс-службе Министерства культуры РК.

Программой предусмотрены акции, методические практикумы, круглые столы, выставки, концерты (афиша опубликована на сайте Центра народного творчества РК).

Всероссийский фестиваль "Крымский мост" состоится в Судаке и Феодосии с 8 по 12 сентября

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