Всероссийская премия «СоУчастие»: сразу три проекта из Крым по развитию донорства вошли в число лучших в России

Так, ГБУЗ РК «Центр крови» одержал победу в номинации «Люди, несущие свет». Высокая награда была присуждена за проект по созданию и постановке драмы «Грань», посвященной теме поиска доноров стволовых клеток. Аналогичный диплом победителя за этот же проект был вручен Мединституту КФУ им. В. И. Вернадского, студенты которого осуществили постановку спектакля осенью 2025 года. Кроме того, крымский Центр крови был удостоен почетного диплома «Знак качества», войдя в число 12 самых информационно открытых Служб крови России.

По решению жюри лауреатами премии «СоУчастие» в различных номинациях также стали активисты донорского движения города -курорта Ялта. Наградами и дипломом призёр в номинации «Земля доноров» отмечен проект МБУК «Ялтинская централизованная клубная система», директор Лилия Кан под названием «Традиции Героев — донорство в Ялте». В номинации «За спасённые жизни. Практики развития донорства среди молодёжи» проект «Молодая кровь Юга» менеджера по связям с общественностью МБУК «Ялтинский историко-литературный музей» Александры Лопаткиной.

Также, организатор донорского движения города Ялта, заместитель директора МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» Екатерина Дёмина приняла участие в челлендже #ПоделисьИсториейСоУчастия, где участники делились личными историями донорства в коротких видеороликах и стала Лауреатом.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» в своей деятельности данным социальным направлением занимается пятый год. Началось всё в 2022 году в рамках участия во Всероссийской акции «Культурный код донора» с создания и реализации авторского проекта «Культура-донорству». Акция была направлена как на вовлечение работников культуры в донорское движение, так и вовлечение доноров в культурную жизнь регионов, сохранение и популяризацию культурного наследия народов России.С июня по декабрь 2022 мероприятия в рамках акции охватили 60 регионов, участие в них приняли более 200 тысяч человек. Проект объединил более 450 учреждений культуры, службы крови, некоммерческие организации и инициативные группы. В ходе акции были представлены 75 лучших практик развития донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга, среди которых была отмечена работа Ялтинской централизованной клубной системы.

Продолжая данную социально значимую деятельность, в 2025 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» стала победителем сразу в двух всероссийских конкурсах: Всероссийском конкурсе по развитию культуры донорства «Лидер корпоративного донорства» и Всероссийской акции «Код донора.Защитники Отечества» посвящённых развитию донорства и поддержке героев Отечества.

Сейчас очередная победа как закономерный итог системной и профессиональной работы соединившей культуру и здравоохранение.

Ялта в очередной раз продемонстрировала: разумные и полезные инициативы слышат, поддерживают и ценят на всероссийском уровне. Мы — часть большой, важной работы ради жизни и будущего страны. В условиях Специальной военной операции это имеет колоссальное значение.

Эти победы командная работа целого региона — результат преданности делу, профессионализма, служения и искреннего желания помогать людям.

Всероссийская премия «СоУчастие» является главной общественной наградой страны, присуждаемой за вклад в развитие безвозмездного донорства крови и костного мозга. Она была учреждена в 2010 году Национальным фондом развития здравоохранения и Координационным советом по донорству при Общественной палате РФ. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федерального медико-биологического агентства, Общественной палаты России, Российского Красного Креста, ВОД «Волонтеры-медики» и других организаций.

В этом году премия проходила под девизом «Донорство для всех. Помочь может каждый». На конкурс XI Премии поступило 336 заявок из 67 регионов России, а также из Республик Беларусь и Кыргызстан. По итогам экспертного отбора в шорт-лист вошли более 100 участников из 48 регионов России, а также представители Беларуси и Киргизии. Среди них — учреждения службы крови, образовательные организации, некоммерческие организации, корпоративные участники и индивидуальные лидеры донорского движения.