Всё больше спортсменов из Севастополя участвуют в национальных сборных

В этом году Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя отмечает юбилей — первые пять лет своего существования.

За это время сотрудниками Центра была проделана колоссальная работа в таком направлении, как спорт высших достижений. Прежде всего, по командированию сборных Севастополя на соревнования различных уровней — как российских, так и международных, а также по организации спортивных состязаний: не только городских, но и окружных и всероссийских масштабов. Кроме того, за период функционирования ЦСП СКС проделана огромная работа по подготовке спортсменов. Наши тренеры воспитали не одного чемпиона. Повышение уровня подготовки подтверждает статистика. Участие севастопольских спортсменов в национальных командах с 2016 по 2019 годы возросло почти в два раза — на 43%. При том, что отбор остаётся предельно строгим. Так, в списках сборных России по различным видам спорта в 2016 году значилось 39 спортсменов Севастополя, в 2017-м — уже 51, в 2018 году — 67, а в 2019-м — 69 спортсменов, — озвучивают цифры в пресс-службе Центра.

Базовые виды спорта — это виды спорта, которые развиваются в регионе в контексте местных традиций спорта высших достижений. На развитие этих видов спорта можно получить субсидии из федерального бюджета. Для Севастополя таковыми, согласно утверждённому Министерством спорта России перечню базовых видов спорта на 2018-2022 годы, выступают:

среди видов, включённых в программу Олимпийских игр: баскетбол, бокс, велосипедный спорт, водное поло, дзюдо, парусный спорт, плавание, скалолазание, спортивная борьба, тхэквондо, футбол;

среди видов, включённых в программу Паралимпийских игр: спорт лиц с поражением ОДА;

среди неолимпийских видов: акробатический рок-н-ролл, альпинизм и пауэрлифтинг.

Иные же виды спорта высших достижений — небазовые — также имеют свои традиции в Севастополе и развиваются, как и весь городской спорт в целом.

Лишь за 2019 год на соревнования различного уровня и тренировочные сборы были командированы 34 спортивные сборные команды города, из которых по базовым видам спорта — 14.

Севастопольскими спортсменами в 2019 году были завоеваны призовые места в соревнованиях различного уровня, и в первую очередь на международной арене.

Так, 2019 год подарил Севастополю пять вице-чемпионов мира и двух бронзовых призёров, трёх чемпионов Европы и одного бронзового призёра, 16 чемпионов России и 34 чемпиона ЮФО. А также трёх победителей Кубков Европы и прочих международных соревнований, четырёх серебряных и четырёх бронзовых призёров.

На первенствах мира участники юниорских и молодёжных сборных Севастополя завоевали одну бронзу, на первенствах Европы — одно золото и три бронзы, а на первенствах России — 12 золотых медалей, 14 серебряных и 14 бронзовых.

Также на счету наших спортсменов за 2019 год записаны 35 побед на различных всероссийских соревнованиях и Кубках России.

На сегодня в штате ГАУ «ЦСП СКС» числятся 30 спортсменов по видам спорта: бокс, дзюдо, парусный спорт, водное поло, гребля на байдарках и каноэ, спортивная борьба (греко-римская, вольная, панкратион), велоспорт; армрестлинг, пауэрлифтинг, сумо. Из них 22 спортсмена присутствуют в списках кандидатов на попадание в основной состав сборных команд России. Среди них ЗМС по боксу Максим Коптяков; Елена Гапешина, МС по боксу; МС по дзюдо Антон Брачев; КМС по велоспорту-маунтинбайку Оксана Колодюк, МС по парусному спорту Валерия Ломатченко и МС по парусному спорту Людмила Тимошина; МСМК по сумо Дарья Ибрагимова, МС по сумо Анастасия Шашина; панкратионистки МС Дарья Крапивина и МСМК Светлана Радван, МСМК по пауэрлифтингу Анатолий Горячок, МС по пауэрлифтингу Екатерина Прокопова.

В резерве основного состава сборных команд страны в 2019 году числились штатные спортсмены ГАУ «ЦСП СКС» КМС по боксу Екатерина Давиденко; КМС по парусному спорту Евгений Деев; МСМК по армрестлингу Александр Курдюков; МСМК по сумо Татьяна Борисова.

В юниорский состав кандидатов в сборную страны на 2019 год входили наши перспективные спортсмены: МС по гребле на байдарках и каноэ Анастасия Долгова; МС по греко-римской борьбе Азамат Сеитов, КМС по греко-римской борьбе Ридван Османов; КМС по вольной борьбе Кристина Михнева; МС по дзюдо Александр Шалимов.

В юниорский состав кандидатов в сборную страны 2019 года входил КМС по сумо Максим Смирнов.

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА, ЗАНЯТЫЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИМИ СПОРТСМЕНАМИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ В 2019 ГОДУ:

СОРЕВНОВАНИЕ 1 место 2 место 3 место РОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ Чемпионат России 16 10 6 Первенство России 12 14 14 Кубок России 9 15 8 Всероссийские соревнования 26 24 40 Чемпионат, Первенство ЮФО 34 34 30 IX летняя Спартакиада (финал) учащихся России 2019 — 2 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ Чемпионат Мира — 5 2 Первенство Мира — — 1 Чемпионат Европы 3 — 1 Первенство Европы 1 — 3 Кубок Европы 2 2 3 Международные соревнования 1 2 1

Также отделом по подготовке и обеспечению спортивных сборных команд и спортивного резерва была проделана работа по финансированию чемпионатов и первенств Севастополя, а также окружных и всероссийских соревнований в городе. В 2019 году одними из таких стали межрегиональный этап в скальном классе Кубка России по альпинизму, Кубок России по армрестлингу (организованный в Севастополе в третий раз), всероссийские соревнования по рукопашному бою. Более того, впервые в городе состоялись чемпионаты Южного федерального округа. В частности, по парусному спорту и спорту сверхлегкой авиации.

Всего за счет ГАУ «ЦСП СКС» в 2019 году, в рамках выполнения госзадания, было профинансировано 347 спортивных мероприятий (обеспечение участия в соревнованиях различного уровня и тренировочных сборах, участие в проведении спортивных мероприятий).