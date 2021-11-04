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Всё, "строительство кончится"? В Минэкономразвития РФ поддержали идею отказа от мигрантов на стройке
фото: pxhere.com

Всё, «строительство кончится»? В Минэкономразвития РФ поддержали идею отказа от мигрантов на стройке

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:06 04.11.2021

Идея московских властей разработать план по отказу от иностранной рабочей силы на стройке правильна, однако ее реализация не может быть быстрой. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты, — говорит чиновник, комментируя инициативу, озвученную заммэра Москвы Андреем Бочкаревым, передает ТАСС.

Ранее Бочкарев заявил, что ставит задачу своим коллегам в строительном комплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит обойтись без мигрантов на столичных стройках, поскольку процесс строительства требует в три раза меньше людей. При этом зарплата у строителей должна быть в два-три раза больше, это бы ускорило темпы строительства в два раза, заключил представитель столичной мэрии.

В свою очередь Дмитрий Вольвач отметил, что полностью поддерживает инициативу своих коллег из Москвы.

Действительно, на сегодняшний день стройка, особенно московская стройка — вы видите какими темпами и какого качества строительство ведется. Понятно, что это уже совершенно высокотехнологичное производство, понятно, что оно все меньше и меньше, наверное, требует низкоквалифицированной рабочей силы, — подчеркнул замминистра.

Он добавил, что в связи с этим оправдано желание сделать так, чтобы высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами.

До этого в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ) сообщили, что в ближайшее время Россия может принять до 10 тысяч мигрантов из Узбекистана для трудоустройства на российских стройках. В дальнейшем кадровый дефицит в сфере строительства планируется восполнить за счет рабочих из Таджикистана и Беларуси.

Источник: Российская газета

Всё, "строительство кончится"? В Минэкономразвития РФ поддержали идею отказа от мигрантов на стройке

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